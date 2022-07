EM-Aus für Frankreichs Stars Katoto nach Kreuzbandriss

Frankreichs Marie-Antoinette Katoto fällt lange aus. © David Catry/BELGA/dpa

Mitfavorit Frankreich muss für den Rest der Fußball-Europameisterschaft der Frauen auf die schwer verletzte Starstürmerin Marie-Antoinette Katoto verzichten.

Rotherham - Die 23-Jährige zog sich beim 2:1 (2:1) im zweiten Gruppenspiel gegen Belgien einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu, wie der französische Verband mitteilte. Dies bestätigten Untersuchungen am Freitag. Katoto hatte sich in der Partie am Donnerstag in Rotherham bereits früh am Knie verletzt und musste schon nach 17 Minuten ausgewechselt werden.

Die Offensivspielern soll nun zu ihrem Club Paris Saint-Germain zurückkehren. Zur Ausfallzeit der Nationalspielerin machte der Verband keine Angaben, wünschte Katoto aber eine gute und schnelle Genesung. Frankreich gilt als einer der Mitfavoriten des Turniers und war am Donnerstag durch den zweiten Sieg im zweiten Turnierspiel wie Deutschland vorzeitig als Gruppenerster ins Viertelfinale eingezogen. dpa