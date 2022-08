EM-Finale: Kellys Torjubel erinnert an anderes DFB-Wembley-Highlight

Von: Marcus Giebel

Tief in der Verlängerung fiel die Entscheidung im EM-Finale zwischen England und Deutschland. Der anschließende Torjubel weckt Erinnerungen an das Jahr 1996.

München - Für Chloe Kelly war es nur ein kleines Nachstochern ins Glück, für Englands Fußball das größte Tor der Verbandsgeschichte seit mehr als einem halben Jahrhundert. In der 112. Minute des abwechslungsreichen EM-Finals zwischen den „Lionesses“ und Deutschland brachte die 24-Jährige die Gastgeberinnen nach einer Ecke aus kurzer Distanz in Führung, indem sie den Ball per Ausfallschritt an Merle Frohms und Kathrin Hendrich vorbei in die Maschen bugsierte und ein ganzes Land in puren Freudentaumel stürzte.

„Es ist ehrlich total erstaunlich. Daraus werden Träume gemacht. Als kleines Mädchen habe ich Frauenfußball geschaut, das ist unglaublich,“ jubelte sie später. Es war ihr erstes Tor im Nationaltrikot - und egal, wie ihre Karriere weiter verlaufen wird, seit Sonntagabend steht fest: Kelly hat sich einen prominenten Platz in der Historie des Fußballmutterlandes gesichert.

Ein paar Sekündchen musste die gebürtige Londonerin zwar noch zittern, ehe der Treffer für gültig erklärt wurde. Dann aber gab es kein Halten mehr für die in jedem der sechs EM-Spiele eingewechselte Stürmerin, die diesmal die angeschlagene Torschützenkönigin Beth Mead nach 64 Minuten ersetzte.

Gute Laune: Chloe Kelly kam als Joker und wurde zur englischen Finalheldin. © IMAGO / Shutterstock

Kelly entscheidet EM-Finale: Torjubel erinnert an Bierhoffs Freude nach dem Siegtreffer 1996

Im größten Moment ihrer Karriere mussten die Emotionen einfach raus. So stürmte Kelly drauflos - und hatte plötzlich ihr Trikot in der Hand. Womit ihr Jubellauf unweigerlich an ein anderes EM-Finale in Wembley erinnerte. Denn 1996 hatte sich auch der heutige DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff nach seinem siegbringenden Treffer das Jersey über den Kopf gezogen und war dann in der Traube der Mitspieler verschwunden.

Wie Kelly traf auch der damalige Italien-Legionär zum 2:1 - allerdings eben für und nicht gegen Deutschland. Aber beide jubelten im Wembley-Stadion, wenn auch 1996 noch das Vorgängermodell stand, das sieben Jahre später abgerissen wurde, ehe das heutige Stadion an selber Stelle gebaut wurde.



Entscheidende EM-Finaltorschützen in Wembley: Chloe Kelly tat es Oliver Bierhoff (l. Bild, l.) auch beim Torjubel gleich. © IMAGO / PA Images, IMAGO / Horstmüller

Kelly wie einst Bierhoff: Wieder wird ein EM-Finale in Wembley in der Verlängerung entschieden

Bierhoff ging damals nach seinem Tor gegen Tschechien freiwillig auf die Knie, ehe er von den Kollegen um Thomas Häßler und Jürgen Klinsmann zu Boden gedrückt wurde und ein echter Jubelhaufen auf dem Rasen erwuchs. Kelly hingegen blieb standhaft, war in ihrem Elan erst nach einiger Zeit von den bereits ausgewechselten Kolleginnen einzufangen.

Und noch einen wichtigen Unterschied zum Bierhoff-Treffer gab es. Denn damals war nach dem Golden Goal das Spiel direkt vorbei. Kelly und die „Lionesses“ hingegen mussten ihren knappen Vorsprung noch rund zehn Minuten lang verteidigen. Das taten sie nicht immer ansehnlich, weil nur mit dem nötigen Biss bei der Suche nach der nächsten Eckfahne, waren aber letztlich erfolgreich.

Als dann der für England erlösende Abpfiff ertönte, reihte sich also auch Kelly ein in den Reigen der Fußballer oder eben Fußballerinnen, die ein großes internationales Finale im Wembley-Stadion entschieden. Und von ihren Emotionen übermannt wurden. (mg)