EM-Viertelfinale heute live: Deutschlands Fußballerin des Jahres will DFB-Elf weh tun

Von: Marius Epp

2021 wurde sie zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gewählt, nun will die österreichische Stürmerin Nicole Billa Deutschland aus dem Turnier werfen. © Georg Hochmuth/dpa

Brisantes Nachbarschaftsduell mit Kampfansage: Deutschland fordert Österreich im Viertelfinale der Europameisterschaft. Das Spiel im Live-Ticker.

Frauen-EM, Viertelfinale: Deutschland - Österreich | Donnerstag, 21 Uhr

In Brentford treffen zwei eingeschworene Haufen aufeinander – wer zieht ins Halbfinale ein?

Dieser Live-Ticker zum EM-Viertelfinale wird laufend aktualisiert.

Brentford – Wird das „zweite Wunder von Cordoba“ in England geschrieben? Die Österreicher beschwören es jedenfalls vor dem Viertelfinale gegen Deutschland bei der Frauen-EM herauf.

Ein gewisser Hans Krankl, Siegtorschütze der Österreicher bei der legendären deutschen WM-Schmach 1978 glaubt daran: „Ich bin zuversichtlich, dass Brentford unser zweites Cordoba wird. Ich glaube an unsere Damen – wir gewinnen 3:2“, sagte die Fußball-Legende der Alpenrepublik vor dem Showdown im Londoner Westen.

Deutschland gegen Österreich: Brisantes „Bundesliga-Derby“ bei der Frauen-EM

Das heiße „Bundesliga-Derby“ ums EM-Halbfinale birgt enorme Brisanz, doch Martina Voss-Tecklenburg gibt sich cool. „Ich bin sehr entspannt, weil ich mir sehr sicher bin, dass wir eine gute Leistung bringen“, beteuerte die Bundestrainerin. Beim Nachbarschaftsduell gegen den aufmüpfigen Underdog aus Österreich gilt ihre Devise: „Wir bereiten uns gut vor – und dann Vollgas!“

Schließlich soll das erste K.o.-Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/alle TV-Infos zum Spiel finden Sie hier) in Brentford gegen die mit 13 Bundesliga-Legionärinnen gespickte ÖFB-Auswahl keinesfalls das letzte sein. „Wir haben hier noch etwas vor“, stellte Voss-Tecklenburg klar: „Wenn wir scheitern, scheitern wir an uns. Aber das kann ich mir im Moment nicht vorstellen.“

Frauen-EM: DFB-Elf will Viertelfinal-Fluch beenden

Dabei passierte genau das zuletzt zweimal in Folge. Bei der EM 2017 schied der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister unter der Leitung von Steffi Jones im Viertelfinale sensationell gegen Dänemark aus. Zwei Jahre später bei der WM war für den Olympiasieger von 2016 in der gleichen Runde gegen Schweden Schluss.

Das soll nun nicht mehr passieren. Anlass zur Zuversicht bietet die bisher makellose EM-Bilanz gegen Dänemark (4:0), Spanien (2:0) und Finnland (3:0). Ins Auge fällt auch ein besonders ausgeprägter Teamgeist unter den Spielerinnen, die abseits des Platzes ständig zusammen Karten, Kniffel, Darts oder Teqball spielen.

Eine wahre Kapitänin: Stürmerin Alexandra Popp geht mit vollem Einsatz für die DFB-Elf voran. © Sebastian Gollnow/dpa

EM-Duell gegen Österreich: Nicole Billa will Deutschlands weiße Weste bekleckern

Doch nun wird es ernst, noch dazu gegen einen Gegner voller guter Bekannter. So stürmt vorne Nicole Billa von der TSG Hoffenheim, Deutschlands Fußballerin des Jahres 2021. Gleich ein ganzes Quartett steht bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag – Insiderwissen ist also auf beiden Seiten vorhanden.

Zudem gelten die Österreicherinnen als eingeschworener Haufen, der seine Siege schon beim Halbfinaleinzug bei der EM 2017 mit Musikbox und PK-Stürmen ausgelassen gefeiert hat. Ein Duell „Herz gegen Herz“ erwartet auch Voss-Tecklenburg: „Wir wissen: Es braucht von uns alles, weil der Gegner alles geben wird.“ Wer ins Halbfinale einzieht, erfahren Sie ab 21 Uhr hier. (epp/SID)