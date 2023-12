Emre Can uneinholbar vorn: Fans kapern offenbar DFB-Umfrage zum Spieler des Jahres

Von: Melanie Gottschalk

Drucken Teilen

X-User machen sich einen Spaß und kapern offenbar die Wahl zum DFB-Spieler des Jahres. Denn bereits kurz nach Beginn der Abstimmung liegt Emre Can vorne.

Frankfurt – Seit 2010 kürt der Fan-Club Nationalmannschaft den DFB-Spieler des Jahres. Jeder kann an der Abstimmung teilnehmen und für seinen Lieblingsspieler voten. Doch in diesem Jahr ist etwas anders, denn offenbar haben sich zahlreiche User auf X (ehemals Twitter) zusammengeschlossen um die Wahl zu kapern. Das bisherige Ergebnis: Emre Can liegt deutlich vorne.

Can führt überraschend das Voting zum DFB-Spieler des Jahres an

Verwunderlich daran: Emre Can ist in diesem Jahr im DFB-Trikot nicht unbedingt aufgefallen, von elf Spielen stand er lediglich zweimal in der Startelf, fünf Spiele verpasste er komplett. Trotzdem führt er das Voting zum DFB-Spieler des Jahres jetzt schon deutlich und fast uneinholbar vor seinen Kollegen an.

Der Grund ist laut Bild, dass die Fans den DFB und dessen Voting auf die Schippe nehmen wollen. Bisher haben knapp 40.000 Fans abgestimmt, rund 26.000 davon stimmten für Can, das macht rund 65 Prozent der Stimmen aus (Stand: 25. Dezember). Danach folgt Niclas Füllkrug mit 12,4 Prozent – ein deutlicher Abstand also. Die Wahl läuft noch bis 12. Januar, aktuell sieht es aber sehr danach aus, dass Can das Rennen macht. Innerhalb weniger Tage haben nämlich schon mehr Menschen abgestimmt als über den gesamten Zeitraum im vergangenen Jahr zusammen.

Emre Can von Borussia Dortmund liegt aktuell bei der Wahl zum DFB-Spieler des Jahres vorn. © Matthias Koch/imago

Emre Can würde sich in hochkarätigen Kreis einreihen

Sollte Can die Wahl zum DFB-Spieler des Jahres wirklich gewinnen, würde er sich in einen Kreis hochkarätiger Spieler einreihen. In der Vergangenheit gewannen Bastian Schweinsteiger (2010), Mesut Özil (2011, 2012, 2013, 2015, 2016), Toni Kroos (2014) und Manuel Neuer (2020) den Preis. Im vergangenen Jahr wurde Jamal Musiala vom FC Bayern gekürt.

Bei Borussia Dortmund läuft es – ähnlich wie beim DFB-Team – aktuell nicht optimal. Die Mannschaft rund um Kapitän Emre Can muss nach der Winterpause eine Schippe drauflegen, wenn der BVB im Kampf um die Meisterschaft noch ein Wörtchen mitreden möchte. (msb)