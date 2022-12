WM für ARD-Moderatorin Scharf beendet – ihr Kollege darf weiter kommentieren

Von: Korbinian Kothny

Die DFB-Elf kämpft am Donnerstag um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Für ARD-Moderatorin Julia Scharf ist die WM 2022 hingegen schon beendet.

München – Die Gruppenphase der WM 2022 geht in die entscheidende Phase. Am Dienstag qualifizierten sich bereits die Niederlande, der Senegal, England und die USA für das WM-Achtelfinale. Und auch am Mittwoch gibt es die nächsten Entscheidungen in den Gruppen C und D, bevor Deutschland am Donnerstag um den Einzug in die K.o.-Phase kämpft. Für eine ARD-Moderatorin ist die WM allerdings schon beendet.

Julia Scharf Geboren: 3. Januar 1981 (41 Jahre alt) in Gera ARD-Moderatorin Ausbildung: Technische Universität München

WM in Katar: Nur noch zwei Anstoßzeiten pro Tag

Die Rede ist von Julia Scharf. Die Sportwissenschaftlerin war bislang im Ersten an der Seite von Experte Thomas Broich zu sehen. Den letzten gemeinsamen Einsatz hatte das Duo am Montag. Aufgrund des ab dem 3. Spieltag kompakteren Spielplans verzichtet die ARD aber ab sofort auf das eingespielte Duo.

Zuvor hatte der Sender für seine Übertragungstage zwei Teams am Spieltag eingeplant. Der Grund dafür: An den ersten beiden Gruppenspieltagen gab es noch vier Anstoßzeiten pro Tag, ab dem dritten Spieltag gibt es nur noch maximal zwei.

Julia Scharf ist nicht mehr als WM-Moderatorin im Einsatz. © Screenshot Instagram

WM in Katar: Thomas Broich bleibt Co-Kommentator

Für die Zuschauer bedeutet das, dass sie ab sofort vom WM-Team um die Experten Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira und Moderatorin Jessy Wellmer, die den erkrankten Alexander Bommes kurzfristig ersetzen musste, durch die Übertragung geführt werden.

Auf die messerscharfen Analysen von Thomas Broich müssen die Zuschauer allerdings nicht verzichten. Der 49-Jährige ist weiterhin als Taktik-Experte und Co-Kommentator im Einsatz. Sein ZDF-Kollege Sandro Wagner entschuldigte sich erst kürzlich für einen verbalen Ausrutscher.

WM in Katar: Scharf als Wintersport-Moderatorin weiter im Einsatz

Das Duo vor Ort in Katar bildet weiterhin Moderatorin Esther Sedlaczek mit Experte Bastian Schweinsteiger. Die Moderatorin spaltete erst kürzlich die Meinungen der ARD-Zuschauer mit ihrem Outfit, während sich ihr Arbeitskollege mit falschen Vornamen ansprechen lassen musste. Generell überzeugt das Duo aber die Zuschauer mit ihrem lockeren, teils flapsigen Umgangston.

Für Scharf geht es derweil nicht in den Winterurlaub. Die 41-Jährige ist ab sofort bei den Wintersport-Übertragungen der ARD als Moderatorin zu sehen. Dort erlebte Mauro Cavaziel beim Super-G-Rennen in Lake Louise einen Horror-Unfall. (kk)