Energie Cottbus gegen SpVgg Unterhaching: Relegationsspiel zur 3. Liga heute live im TV und Stream

Hinspiel um Aufstieg in die 3. Liga

In den Aufstiegsspielen zur 3. Liga treffen Energie Cottbus und die SpVgg Unterhaching aufeinander. So sehen Sie das Hinspiel live im TV und Stream.

Cottbus – Die Saison in den Regionalligen ist vorbei, zwei Klubs streiten sich aber noch um den letzten Aufstiegsplatz in die 3. Liga. Energie Cottbus, Meister der Regionalliga Nordost, trifft auf die SpVgg Unterhaching, Gewinner der Regionalliga Bayern. In Hin- und Rückspiel wird ermittelt, wer in der kommenden Saison eine Liga höher an den Start gehen darf.

Energie Cottbus gegen SpVgg Unterhaching: Wer sichert sich eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel?

„Unsere Mannschaft hat die nötige Überzeugung und die nötige Qualität“, zeigte sich Wollitz, Trainer von Energie Cottbus, überzeugt. „Die Nordost-Regionalliga ist deutlich stärker. Hier wirst du von der Intensität her Woche für Woche viel mehr gefordert als in Bayern, da reden wir von der Breite über eine ganz andere Qualität. In Bayern gibt es Unterhaching, Würzburger Kickers und Bayern München II. Dahinter klafft eine große Lücke zum sehr breiten Mittelfeld“, gibt sich Cottbus-Spieler Robert Müller selbstbewusst.

„Natürlich ist es ein Stück weit Irrsinn, dass ein Meister nicht aufsteigt“, beklagte sich Unterhaching-Coach Sandro Wagner im Gespräch mit BR24Sport. Für den ehemaligen Bundesligaspieler sind es die letzten beiden Spiele auf der Trainerbank in Unterhaching, er verlässt den Verein anschließend. Es sei „eine Highlightwoche mit zwei wunderbaren Spielen“, sagte Wagner, der zum Abschied den Aufstieg feiern möchte.

Das Hinspiel im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga zwischen Energie Cottbus und der SpVgg Unterhaching findet am Mittwoch, 7. Juni 2023, in Cottbus statt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Energie Cottbus gegen SpVgg Unterhaching: Aufstiegsspiele zur 3. Liga live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RBB überträgt das Hinspiel im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga zwischen Energie Cottbus und der SpVgg Unterhaching live und in voller Länge im Free-TV.

überträgt das Die TV-Rechte der Aufstiegsspiele teilen sich der MagentaTV und der Free-TV-Sender RBB.

Energie Cottbus gegen SpVgg Unterhaching: Aufstiegsspiele zur 3. Liga live bei Magenta TV

