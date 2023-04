Engländerinnen gewinnen „Finalissima“ gegen Brasilien

Teilen

Die Engländerinnen um Lucy Bronze (r) setzten sich gegen Brasilien durch. © Ian Walton/AP/dpa

Englands Fußballerinnen haben die erste Auflage der „Finalissima“ für sich entschieden. Die Europameisterinnen setzten sich im Londoner Wembley-Stadion gegen Südamerikameister Brasilien mit 4:2 im Elfmeterschießen durch.

London - Die Gastgeberinnen waren durch Ella Toone in der 23. Minute in Führung gegangen, Andressa Alves (90.+3) erzwang für Brasilien erst spät das Elfmeterschießen. Eine Verlängerung gibt es in diesem Wettbewerb nicht.

Nach der Wiederbelebung des interkontinentalen Vergleichs zwischen dem Europa- und dem Südamerikameister bei den Männern im Vorjahr gab es nun erstmals das gleiche Format bei den Frauen. England, das sich bei der EM 2022 im Endspiel an gleicher Stelle gegen Deutschland durchgesetzt hatte, zeigte einen starken Auftritt und behielt im Elfmeterschießen die Nerven. Das Duell bei den Männern hatte 2022 ebenfalls im Wembley-Stadion Argentinien mit 3:0 gegen Europameister Italien gewonnen.

Die Brasilianerinnen treffen am kommenden Dienstag (18.00 Uhr/ARD) in Nürnberg in einem Testspiel auf Vize-Europameister Deutschland. Die DFB-Auswahl tritt zuvor an diesem Freitag zunächst in den Niederlanden an. Beide Partien gelten für die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg als wichtige Standortbestimmungen auf dem Weg zur Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland. dpa