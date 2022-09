England-Coach Southgate gefasst: Nicht alles schlecht

Englands Trainer Gareth Southgate war nach der Niederlage gegen Italien bedient. © Antonio Calanni/AP/dpa

England Nationaltrainer Gareth Southgate hat den Abstieg aus der A-Liga der Nations League gefasst zur Kenntnis genommen. „Ich persönlich denke, dass die Leistung ein Schritt in die richtige Richtung war“, sagte der 52-Jährige nach dem 0:1 in Italien.

Mailand - Er könne aufgrund des Ergebnisses aber verstehen, „dass das nicht die Reaktion sein wird“. Nach dem fünften Spiel ohne Sieg steuern die Three Lions auf eine stürmische Endphase der Vorbereitung auf die WM in Katar zu. Am Montag empfängt England die deutsche Auswahl im Londoner Wembley-Stadion zum abschließenden Nations-League-Gruppenspiel.

„Es fällt mir schwer, die Leistung zu kritisch zu sehen. Wir hatten mehr Ballbesitz, mehr Schüsse, mehr Schüsse aufs Tor“, sagte Southgate, der das englische Team im vergangenen Jahr ins EM-Finale geführt hatte - auch das war gegen Italien verloren gegangen, damals im Elfmeterschießen.

„Es ist natürlich enttäuschend“, sagte Mittelfeldspieler Declan Rice. „Jedes Turnier, das wir spielen, wollen wir gewinnen. In der Nations League sind wir unter unserem Standard geblieben.“ Beim Spiel in Italien sei aber „nicht alles schlecht“ gewesen. Bei der WM in Katar spielt England in der Gruppe B gegen Iran, die USA und Wales. dpa