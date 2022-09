England - Deutschland im Live-Ticker: Welchen Bayern-Star schmeißt Flick aus der Startelf?

Von: Patrick Mayer

Einst beim FC Bayern vereint, jetzt gemeinsam für das DFB-Team: Thomas Müller (li.) und Bundestrainer Hansi Flick. © IMAGO / Christian Schroedter

Es ist der Härtetest für die Fußball-WM 2022 in Katar: Deutschland trifft zum Abschluss der Nations League in London auf Vize-Europameister England. Verfolgen Sie das Länderspiel heute Abend hier im Live-Ticker.

München/London - „Bei vielen hat man gemerkt, dass die Phase im Verein nicht die leichteste ist.“ Thomas Müller brachte nach dem 0:1 des DFB-Teams gegen Außenseiter Ungarn in Leipzig das auf den Punkt, was wohl vor allem für die deutschen Nationalspieler des FC Bayern München gilt. Es läuft nicht in diesen Tagen.

Nicht bei Müller selbst. Nicht beim eigentlichen Mittelfeldstrategen Joshua Kimmich. Nicht bei den Angreifern Leroy Sané und Serge Gnabry. Der Schwabe ist seit sieben Pflichtspielen für den deutschen Bundesliga-Rekordmeister plus einem Länderspiel ohne eigenen Treffer. Sané erinnerte mit seinem lustlosen Auftritt gegen die Ungarn indes keineswegs an seine Gala gegen den FC Barcelona (2:0) in der Champions League.

Im Londoner Wembley-Stadion: Nationalmannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bestreitet WM-Härtetest

Und an diesem Montagabend? In London (ab 20.45 Uhr) steht für Deutschland zum Abschluss der Nations League der WM-Härtetest gegen Vize-Europameister England an. Bei den Briten läuft es ebenfalls nicht rund. So holten die „Three Lions“ aus bislang fünf Partien in der Nations-League-Gruppe A3 nur zwei Punkte - ohne einen einzigen Treffer aus dem Spiel heraus. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften noch in München 1:1 getrennt.

Dort, wo beim Fußball-Giganten von der Säbener Straße nach vier sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga die Stimmung zu kippen droht. Damit stellt sich auch die Frage, welche(n) Bayern Bundestrainer Hansi Flick für das Länderspiel in Wembley aus der Startelf streicht. Einen der beiden Außenangreifer Sané und Gnabry? Um diesmal Jamal Musiala die Chance von Anfang an zu geben? Oder Müller? Auch ihn könnte der nach wie vor erst 19-jährige Musiala hinter der Spitze ersetzen, während das DFB-Team mit sechs Punkten als Gruppen-Dritter in der Nations League weder ab- noch aufsteigen kann.

England - Deutschland im Live-Ticker: Stürmt Kai Havertz für Timo Werner?

Just jene Position des Neuners ist dabei das größte Sorgenkind der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Diese hat keinen echten Mittelstürmer mehr. So könnte an diesem Montagabend der offensive Mittelfeldspieler Kai Havertz (FC Chelsea) den Vorzug vor Timo Werner (RB Leipzig) erhalten, der gegen Ungarn einmal mehr blass blieb.

Verfolgen Sie das Länderspiel England gegen Deutschland heute Abend ab 20.45 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)