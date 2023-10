Ex-Eintracht-Kaderplaner Ben Manga vor dem Aus in England

Von: Sascha Mehr

Ben Manga, ehemaliger Chefscout und Kaderplaner bei Eintracht Frankfurt, steht bei seinem neuen Klub FC Watford bereits vor dem Aus.

Frankfurt – Der Erfolg der vergangenen Jahre bei Eintracht Frankfurt war eng mit dem Namen Ben Menga verbunden. Der 49-Jährige arbeitete bei der SGE zunächst als Chefscout und stieg anschließend zum Direktor Profifußball auf. Er entdeckte zahlreiche Talente, unter anderem Luka Jovic, Sebastien Haller, Ante Rebic, Jesus Vallejo, Omar Mascarell, Evan Ndicka, Tuta und Rafael Borré.

Ben Manga Geboren: 11. Februar 1974 (Alter 49 Jahre), Bata, Äquatorialguinea Verein: FC Watford Funktion: Sportdirektor

Eintracht Frankfurt: Ben Manga entdeckte zahlreiche Talente

Ben Manga, der in seiner aktiven Zeit drei Bundesligaspiele für Fortuna Düsseldorf absolvierte, schaffte nie den Durchbruch als Spieler. Seine Karriere als Talententdecker und -förderer, die im Anschluss startete, verlief deutlich erfolgreicher. Fredi Bobic, der damalige Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, holte ihn vom VfB Stuttgart an den Main. Im Nachhinein ein starker Transfer.

„Ich habe mich in Frankfurt von Anfang an heimisch gefühlt und identifiziere mich total mit der Philosophie der Eintracht“, sagte Manga, der nie in der Öffentlichkeit stand, sondern seine Arbeit im Hintergrund verrichtete, im Jahr 2021. Nach dem Abgang von Fredi Bobic zu Hertha BSC und der Ankunft des neuen Sportvorstandes Markus Krösche, wurde seine Expertise aber weniger gefragt.

Der Ex-Eintracht-Kaderplaner Ben Manga steht vor dem Aus bei Watdord. © Peter Hartenfelser/Imago

Im vergangenen Jahr verließ Ben Manga Eintracht Frankfurt auf eigenen Wunsch. Sein ursprünglich bis 2026 gültiger Vertrag wurde zum 30. November 2022 hin aufgelöst. Es zog ihn auf die britische Insel, wo er das Amt des Sportdirektors beim Traditionsklub FC Watford annahm.

Eintracht Frankfurt: Ben Manga vor dem Aus in Watford

„Frankfurt ist natürlich ein spezieller Verein, den ich im Herzen habe. Die Eintracht hat mir viel gegeben und ich denke, dass ich dem Klub auch einiges zurückgegeben habe. Ich gehe deshalb mit einem lachenden und weinenden Auge. Es war eine schöne Zeit in Frankfurt, aber ich schaue nach vorne“, sagte Manga nach seinem Abschied auf die Insel in einem Interview mit dem TV-Sender Sport1.

In Watford läuft es in der aktuellen Saison aber alles andere als optimal. Mit Aufstiegsambitionen in die Championship-Saison gestartet, findet sich der Verein derzeit auf Platz 20 wieder und steckt damit mitten im Abstiegskampf. Wie der italienische Journalist Luca Bendoni berichtet, steht Ben Manga deshalb vor dem Aus. Nach Sport1-Informationen ist eine Entscheidung noch nicht gefallen, steht aber offenbar kurz bevor. (smr)