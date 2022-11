WM 2022 live: Wo läuft England gegen den Iran heute im Free-TV und Stream?

England spielt im ersten Gruppenspiel gegen den Iran. © IMAGO/John Patrick Fletcher

England trifft bei der WM 2022 im ersten Gruppenspiel auf den Iran. Alle Infos zur heutigen Übertragung der Partie im Free-TV und Live-Stream.

München - Die WM 2022 ist in vollem Gange: Nach dem Eröffnungsspiel am vergangenen Sonntag (Ecuador siegte 2:0 gegen Katar) starten nun auch die Three Lions aus England gegen den Iran ins Turnier - der gesamte Spielplan zur WM mit allen Terminen und Partien im Überblick.

England heute gegen den Iran: Schon vorab gab es Ärger mit der FIFA

Bereits vor dem ersten Spiel der Engländer gibt es Ärger mit der FIFA. Eigentlich lautete der Plan, dass Englands Kapitän Harry Kane die „One-Love“-Kapitänsbinde im Duell gegen den Iran tragen wird. Auch das DFB-Team in Person von Manuel Neuer wollte im Spiel gegen Japan mit entsprechender Binde auflaufen. Doch daraus wird nun nichts, da die FIFA mit Strafen drohte. Dabei ging es nicht nur um Geldstrafen, sondern als Konsequenzen stehen wohl auch Gelbe Karten und sogar Punktabzüge im Raum.

Aus sportlicher Sicht sind für England drei Punkte gegen den klaren Underdog aus dem Iran eigentlich Pflicht. Die anschließenden Aufgaben in der Gruppe B dürften mit den Duellen gegen die USA (25. November) und Wales (29. November) eine größere Herausforderung werden. Vor dem Turnier waren die Erwartungen an England wie immer sehr hoch. Nach dem zweiten Platz bei der zurückliegenden Europameisterschaft hat das Team von Gareth Southgate Blut geleckt und will auch bei dieser Weltmeisterschaft möglichst weit kommen. Im letzten offiziellen Pflichtspiel vor der WM gab es ein furioses 3:3 gegen Deutschland in der Nations League - alle Sendetermine des DFB-Teams auf einen Blick.

Iraner Azmoun spielt in der Bundesliga für Bayer Leverkusen

Der Iran qualifizierte sich als eines der ersten Teams aus Asien für die Wüsten-WM in Katar. Die Mannschaft des kroatischen Trainers Dragan Skocic qualifizierte sich bereits zum dritten Mal infolge für eine WM - insgesamt ist es die sechste Teilnahme. Der bekannteste Spieler dürfte Sardar Azmoun von Bayer Leverkusen sein. Das Duell geht im Khalifa International Stadium in Doha über die Bühne.

Begegnung England - Iran Anpfiff 21. November, 14 Uhr Stadion Khalifa International Stadium (Doha)

WM 2022 live: Wo läuft England - Iran heute im Free-TV und Live-Stream?

Die erste Partie dieser Weltmeisterschaft nach dem Eröffnungsspiel wird live im Free-TV beim ZDF zu sehen sein. Die Vorberichte für England - Iran beginnen im Zweiten bereits um 13 Uhr mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker. Kurz vor Anpfiff wird dann zu Kommentator Oliver Schmidt nach al-Rayyan in Katar geschaltet. Die Begegnung kann auch im kostenlosen ZDF-Live-Stream verfolgt werden. Der gesamte Sendeplan mit allen Infos, wo die WM live im TV und Stream läuft, im Überblick.

England trifft bei der WM 2022 auf den Iran: Heutige Partie wird auch bei Magenta TV übertragen

Das Match in Gruppe B wird am Montag auch bei Magenta TV zu sehen sein. Hier starten die Vorberichte ebenfalls um 13 Uhr. Kommentator ist Marco Hagemann. Magenta TV kann auf dem TV-Gerät oder als Live-Stream empfangen werden - dafür wird jedoch ein gültiges Abo benötigt - MagentaTV jetzt bestellen.

WM 2022 heute live im Free-TV: Die Übertragung von England - Iran in der Übersicht

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich) Live-Ticker tz.de

WM 2022 in Katar: England - Iran heute im Live-Ticker bei tz.de

Die WM 2022 können Sie auch im Live-Ticker bei tz.de verfolgen - so auch die Partie zwischen England und dem Iran. Bei uns verpassen Sie keine wichtige Szene und werden mit spannenden Hintergrundberichten und Infos zu dieser Weltmeisterschaft versorgt. (kus)