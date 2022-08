England-Profi Groß: DFB-Team ist ein „Lebenstraum“

Trifft für Brighton & Hove Albion: Pascal Groß (M/13) erzielt das Tor zum 2:0 gegen Manchester United. © Dave Thompson/AP/dpa

Fußball-Profi Pascal Groß träumt noch immer von einem Einsatz in der deutschen Nationalmannschaft. „Das wäre natürlich ein Lebenstraum“, sagte der Mittelfeldspieler des Premier-League-Clubs Brighton & Hove Albion in einem Interview dem TV-Sender Sky.

Hamburg - An eine Berufung von Bundestrainer Hansi Flick zur WM in diesem Jahr im Wüstenemirat Katar glaubt der 31-jährige Ex-Ingolstädter aber nicht. Im Fußball sei zwar alles möglich, „aber ich habe da keine Hoffnung und sehe das realistisch“.

Groß hatte am ersten Spieltag der Premier League mit seinen beiden Treffern zum 2:1-Sieg über Manchester United für Furore gesorgt. „Für uns als Mannschaft und für mich persönlich war es der perfekte Auftakt. Als kleiner Junge hat man viele Spiele in dem Stadion gesehen, große Spiele. Dass ich mit zwei Toren helfen konnte, dass wir drei Punkte im Old Trafford holen, das war schon sehr besonders“, sagte der gebürtige Mannheimer.

Bereits seit 2017 spielt der Mittelfeldmann für Brighton & Hove Albion, hat sich dort zum unumstrittenen Stammspieler entwickelt. Auf die Frage, warum er in Deutschland dennoch relativ unbekannt sei, sagte Groß: „Das liegt vielleicht daran, wo ich gespielt habe. Wenn du für Ingolstadt 23 Vorlagen gibst, sieben Tore schießt, sind das Top-Zahlen – und dann sogar aufsteigst. Wenn man das dieses Jahr für den HSV machen würde, wäre man wahrscheinlich in aller Munde. Bei Ingolstadt war das nicht der Fall, aber das ist völlig okay und es ist, wie es ist.“ dpa