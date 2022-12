So spielt ein WM-Favorit! England schlägt Senegal und steht im Viertelfinale

Von: Florian Schimak

Das vierte Achtelfinale der WM 2022 stand an. Der Senegal wollte gegen England die Überraschung schaffen. Dies gelang nicht.

+++ Fazit: England steht vollkommen verdient im Viertelfinale dieser WM. Die Three Lions bestachen gegen tapfere Senegalesen vor allem durch ihre Effizienz. Kurz vor der Pause stellten Henderson und Kane auf 2:0 und nach dem Pausentee war es Saka, der gefühlvoll die Partie entschied. Im Anschluss spielte es die Southgate-Truppe lässig runter und konnte so sogar noch etwas Kräfte schonen. Am Samstag (20 Uhr) kommt es zum WM-Kracher zwischen England und Frankreich. +++

England schlägt Senegal mit 3:0 und steht im WM-Viertelfinale. © IMAGO / Agencia MexSport

England – Senegal 3:0 (2:0)

England: Pickford - Walker, Stones (ab 77. Dier), Maguire, Shaw - Rice - Henderson (ab 82. Phillips), Bellingham (ab 76. Mount) - Foden (ab 65. Grealish), Kane, Saka (ab 65. Rashford) Senegal: E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - Ciss (ab 46. P. Gueye), N. Mendy - Diatta (ab 46. P. Sarr), Ndiaye (ab 46. B. Dieng) , I. Sarr - Dia Tore: 1:0 Henderon (39.), 2:0 Kane (45.+3), 3:0 Saka (57.)

90.+4 Minute: AUS! ENDE! VORBEI! Die Partie England gegen Senegal ist rum.

90. Minuten: Die Nachspielzeit beträgt vier Minuten.

88. Minute: Die Partie trudelt hier jetzt aus, aber auf den Rängen ist immer noch beste Stimmung. Vor allem die Fans aus dem Senegal lassen sich trotz des deutlichen Rückstands die Laune nicht verderben.

80. Minute: Fast das 4:0! Rashford wird rechts auf die Reise geschickt und flankt sofort ins Zentrum, wo Kane mit der Grätsche den Ball um Haaresbreite verpasst.

73. Minute: Die Partie scheint tatsächlich durch zu sein. Senegal ist emotional am Bode, England lässt die Kugel laufen. Da dürfte nicht mehr viel passieren heute, oder?

65. Minute: Doppelwechsel bei England. Jack Grealish und Marcus Rashford kommen für Saka und Foden.

England gegen Senegal live: Kane auf Foden und Saka! Southgate-Team legt wundervoll nach

England gegen Senegal jetzt live: Saka erhöht zum 3:0 für die Three Lions. © IMAGO / Pro Sports Images

57. Minute: TOOOOOOOOOOOOR! Die Entscheidung? Kane bringt Foden links ins Spiel. Der ManCity-Youngster spielt quer in den Strafraum, wo Saka auf den ersten Pfosten läuft und gefühlvoll zum 3:0 ins Tor chippt. Ganz, ganz stark!

54. Minute: Verhaltener Auftakt in der zweiten Hälfte. England hat nun aber den ersten Abschluss, weil Kane Saka bedient, doch der Arsenal-Youngster schließt aus spitzem Winkel zu unplatziert ab. Kurz darauf versucht es der Captain selbst aus der Distanz. Mendy sieht da wieder nicht gut aus, kann den Flatterball aber am Ende doch abwehren.

46. Minute: Weiter geht‘s mit dem zweiten Durchgang in Al Khor zwischen England und Senegal. Die Afrikaner haben gleich drei Mal gewechselt.

+++ Halbzeit-Fazit: Zu Anfang waren die Engländer dominant, fanden aber noch keinen Weg zum senegalesischen Tor. Der Afrikameister hatte Mitte der ersten Hälfte zwei gute Möglichkeiten und fand besser ins Spiel. Fast aus dem Nichts traf dann Henderson zur Führung für die Three Lions. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs erhöhte Kane mit seinem ersten WM-Tor auf 2:0. +++

England gegen Senegal jetzt live: Effizenz pur! Kane erhöht

45.+3 Minute: TOOOOOOOOOOOOR! England erhöht auf 2:0! Bellingham marschiert nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte in Richtung Senegal-Tor. Über Foden kommt die Kugel zu Kane, der vor Mendy cool bleibt und mit seinem ersten WM-Tor für die Three Lions erhöht!

England gegen Senegal im Live-Ticker: Harry Kane (r.) trifft zum 2:0 für die Three Lions. © IMAGO / Pro Shots

45. Minute: Zwei Minuten gibt‘s obendrauf.

43. Minute: Das Tor tat den Engländern gut. Kurz nach der Führung flankt Saka von rechts, Kane steht am Elfmeterpunkt sträflich alleine, bekommt aber zu viel Rücklage und setzt die Kugel über das Tor. Kurz darauf tauch Shaw links im Strafraum auf einmal vor Mendy auf, verpasst aber den Abschluss oder die Flanke und so ist die Situation vorbei.

Bellingham bereitet 1:0 überragend vor: Henderson trifft aus dem Nichts

39. Minute: TOOOOOOOOR! England geht hier aus dem Nichts in Führung. Kane setzt Bellingham in Szene, der kommt über links und legt im Strafraum fast blind zurück an den Sechzehner, wo Henderson steht und mit links flach zur Führung für die Three Lions einschiebt. Sein dritter Länderspieltreffer erst für den Captain des FC Liverpool.

England gegen Senegal jetzt live: Dia und Sarr scheitern! Erste dicke Chancen für den Außenseiter

31. Minute: Pickford! England hat hier Dusel. Sarr kann von links unbeirrt in Richtung englischen Strafraum marschieren und dann Dia in Szene setzten. Der schließt aus zwölf Metern ab, doch Pickford ist da und parieren den Linksschuss.

England gegen Senegal jetzt live: Riesenchance! © IMAGO / Pro Sports Images

23. Minute: Erste Riesenchance im Spiel! Fast das 1:0 für den Senegal. Maguire mit einem Katastrophen-Pass beim Aufbau, der Afrikameister schaltet sofort um, Dia kommt am Elfmeterpunkt nach der Flanke von rechts zum Abschluss. Stones ist noch dazwischen, Sarr setzt den Abpraller dann aber aus kurzer Distanz übers englische Gehäuse. Glück für die Southgate-Truppe.

17. Minute: Senegal hat hier noch keinen Zugriff auf das Spiel, weil England sehr dominant auftritt. Vor allem über die linke Seite sind die Three Lions bislang schon das eine oder andere Mal gefährlich durchgekommen. Allerdings konnten Kane & Co. daraus bislang noch kein Kapital schlagen.

13. Minute: Kane wird auf links frei gespielt und hat sehr viel Platz. Seine scharfe Flanke kommt gut, doch Saka ist ein Stück zu langsam, um diese zu erreichen. Mendy sieht beim Rauslaufen alles andere als sicher aus und hat Glück, dass der Ball ins Seitenaus rollt. Der Senegal-Keeper wirkt in diesem Turnier nicht auf der Höhe.

8. Minute: Erste Aktion der Engländer. Shaw spielt eine Freistoßvariante auf den zweiten Pfosten. Foden bringt ihn ins Zentrum, wo sich Maguire aber nicht im Kopfballduell durchsetzen kann.

England gegen Senegal im Live-Ticker. © IMAGO / Shutterstock

4. Minute: Erste gute Halbchance im Spiel – und das für den Senegal. Dia wird geschickt und ist schneller als Maguire und Stones, doch der Angreifer bekommt den Fuß nicht richtig an den Ball und Pickford kann die Kugel aufnehmen.

1. Minute: Anpfiff! Das WM-Achtelfinale zwischen England und Senegal läuft.

Update vom 4. Dezember, 19.56 Uhr: So, gleich geht‘s los! Die Hymnen laufen. Tatsächlich noch immer etwas ungewohnt, „God save the King“ zu hören.

Update vom 4. Dezember, 19.34 Uhr: In gut 25 Minuten geht es los zwischen England und Senegal. Schiedsrichter der Partie ist Ivan Barton. Den kennt man als DFB-Fan auch, denn der Referee aus El Salvador pfiff auch die Partie zwischen Deutschland und Japan (1:2). Der Anfang vom Ende für die DFB-Elf bei der WM 2022. Wir sind gespannt, für wen heute Endstation ist.

Update vom 4. Dezember, 18.52 Uhr: Die Aufstellung von England ist da. Etwas überraschend steht Jordan Henderson in der Startformation der Three Lions. Stattdessen sitzt Mason Mount nur auf der Bank. Ebenso schaut Super-Stürmer Marcus Rashford zunächst zu. Der ManUnited-Angreifer ist mit drei Treffern bislang der beste Stürmer der Engländer.

England gegen Senegal live: Super-Stürmer nur auf der Bank

Marcus Rashford (r.) sitzt im Achtelfinale England gegen Senegal zunächst nur auf der Bank. © IMAGO / Uk Sports Pics Ltd

Update vom 4. Dezember, 18.47 Uhr: Das Achtelfinale zwischen England und Senegal wird heute übrigens nicht im Free-TV zu sehen sein. Fans der Berichterstattung der ARD oder des ZDF über die WM 2022 werden daher enttäuscht sein. Wo Sie das Spiel stattdessen sehen können, das erfahren Sie in unserem TV-Text zur Partie.

Update vom 4. Dezember, 18.36 Uhr: Wie der die englische Nationalmannschaft auf Twitter verkündet, steht Raheem Sterling heute Abend im Spiel gegen Senegal nicht zur Verfügung. Der Chelsea-Star fehlt im Achtelfinale aus familiären Gründen. Wie britische Medien berichten, soll Phil Foden dafür in die erste Elf rücken.

Update vom 4. Dezember, 18.21 Uhr: Der mögliche Gegner von England oder Senegal steht fest. Im Viertelfinale wartet Weltmeister Frankreich. Die Equipe Tricolore setzt sich mit 3:1 (1:0) gegen Polen durch. Überragender Mann beim Erfolg der Franzosen war Kylian Mbappé, der mit seinem Doppelpack nun bereits fünf Treffer auf dem Konto hat.

Update vom 4. Dezember, 17.26 Uhr: In gut einer Stunde dürfen wir mit der Aufstellung der Engländer und vom Senegal rechnen. Wir sind gespannt, wie die Teams auflaufen werden.

Erstmeldung vom 4. Dezember, 17 Uhr: München/Al-Khor – Ausgerechnet dort, wo das DFB-Team bei der WM 2022 Schiffbruch erlitten hat, kämpft nun England gegen Senegal um den Einzug ins Viertelfinale beim Wüstenturnier. Im Al Bayt Stadium in Al Khor treffen die „Three Lions“ auf die „Teranga-Löwen“. Wer setzt sich durch?

Ohne Trainer? Aliou Cissé könnte das Achtelfinale seiner Mannschaft verpassen

Senegal will gegen England die Überraschung schaffen. Gelingt‘s? Die Partie im Live-Ticker. © IMAGO / eu-images

Die Afrikaner zittern aktuell noch um ihren Trainer. Coach Aliou Cissé könnte krankheitsbedingt am Sonntagabend nicht am Spielfeldrand stehen. Gareth Sothgate aber wird dort zu finden sein.

Der Trainer der Engländer steht vor dem Achtelfinale durchaus etwas unter Druck. Mit der hochtalentierten Truppe um BVB-Star Jude Bellingham sollte mindestens das Halbfinale drin sein. Zuletzt stand Southgate wegen seiner Aufstellung in der Kritik.

Man darf gespannt sein, ob ManCity-Star Phil Foden dieses Mal in der Startelf steht. Auch Marcus Rashford überzeugte zum Abschluss in der Gruppenphase mit zwei Treffern, aber auch ihm blüht ein Bankplatz. (smk)