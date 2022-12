England gegen Senegal heute nicht live im Free-TV: Wo läuft das WM-Achtelfinale?

Von: Nico Scheck

Im Achtelfinale der WM 2022 treffen England und Senegal aufeinander. Wer zeigen Ihnen, wo das Spiel heute live im TV und Stream übertragen wird.

Update vom 4. Dezember: Die Aufstellung von England ist da. Marcus Rashford, bislang der beste Torschütze bei der WM 2022 für die Three Lions, steht nicht in der Startelf. Zudem fehlt Raheem Sterling wegen familiärer Gründe in der Startelf von Coach Gareth Southgate. Wenn Sie die Partie nicht im TV verfolgen könne, bietet sich der Live-Ticker von tz.de an.

Aufstellung England: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice - Henderson, Bellingham - Foden, Kane, Saka

Aufstellung Senegal: E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - Ciss, N. Mendy - Diatta, Ndiaye, Sarr - Dia

Erstmeldung vom 2. Dezember: Al-Khor - Favorit trifft auf Außenseiter. Im Achtelfinale der WM 2022 bekommt es Titelfavorit England mit dem Senegal zu tun. Der Afrikameister, der das Turnier ohne seinen verletzten Superstar Sadio Mané bestreiten muss, hat sich durch die Gruppe A in die K.o.-Runde gekämpft. Nach der Auftaktpleite gegen die Niederlande (0:2) besiegten die Senegalesen Katar (3:1) und Ecuador (2:1). Die Folge: das Achtelfinale.

Begegnung England - Senegal Anpfiff 4. Dezember, 20 Uhr Stadion Al-Bayt Stadium (Al-Khor)

Doch dort wartet mit England einer der Favoriten auf den WM-Titel. Dieser Rolle sind die „Three Lions“ bisher auch bis auf das müde 0:0 gegen Wales gerecht geworden. Kantersieg gegen den Iran (6:2), souveräner Sieg gegen Wales (3:0). Für das Team um Kapitän Harry Kane und BVB-Star Jude Bellingham wird es nun darum gehen, diese Form im Laufe der K.o.-Phase noch zu steigern. „Der K.o.-Fußball kommt jetzt, es wird ein hartes Spiel gegen Senegal. Aber wir fühlen uns gut vor der K.o.-Phase“, erklärte der bei dieser WM bisher noch torlose Kane. Vielleicht klappt es ja mit einem Tor gegen Senegal? Alle Tabellen und Ergebnisse finden Sie in unserem WM-Spielplan.

WM 2022: Jude Bellingham (r.) will mit England auch gegen den Senegal jubeln. © ULMER/Michael Kienzler/Imago

Wie haben sich England und Senegal für das Achtelfinale qualifiziert?

England hat sich in der Gruppe B als Erster durchgesetzt, während Senegal die Gruppe A als Zweiter gemeistert hat. Die Tabellen im Überblick.

Die Tabelle der Gruppe B:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. England 3 9:2 7 2. USA 3 2:1 5 3. Iran 3 4:7 3 4. Wales 3 1:6 1

Die Tabelle der Gruppe A:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Niederlande 3 5:1 7 2. Senegal 3 5:4 6 3. Ecuador 3 4:3 4 4. Katar 3 1:7 0

England gegen Senegal: WM-Achtelfinale heute bei Magenta TV live

Das WM-Achtelfinale zwischen England und dem Senegal wird leider nicht live im Free-TV übertragen - und somit auch nicht im kostenlosen Live-Stream. Magenta TV hat sich nämlich die Übertragung von 16 Spielen dieser Weltmeisterschaft exklusiv gesichert.

Das Duell zwischen England und dem Senegal wird somit nur bei Magenta TV zu sehen sein. Die Vorberichte beginnen am Sonntag, dem 4. Dezember, um 19.15 Uhr, ab 19.50 Uhr kommentiert dann Marco Hagemann. Das Programm von Magenta TV kann über das TV-Gerät oder Live-Stream abgespielt werden - dafür braucht es jedoch ein gültiges Abo. MagentaTV jetzt bestellen.

Welche Begegnungen der WM 2022 live im Free-TV gezeigt werden, erfahren Sie in unserem Sendeplan. Zudem gibt es die Sendetermine des DFB-Teams im Überblick.

WM 2022 heute live im TV: Die Übertragung von England gegen Senegal im Überblick

Free-TV - Pay-TV Magenta TV Live-Stream Magenta TV (Abo erforderlich)

England gegen Senegal heute im Live-Ticker von tz.de

Als weitere Option können Sie die Partie auch im Live-Ticker von tz.de verfolgen. Hier verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

England gegen Senegal: Wer ist heute Schiedsrichter?

Die WM-Partie England gegen Senegal wird Schiedsrichter Ivan Barton (El Salvador) leiten. Ihm assistieren David Moran (El Salvador) und Kathryn Nesbitt (USA) sowie Said Martinez (Honduras) als Vierter Offizieller.

