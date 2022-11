Englische Nationalmannschaft: Rekorde, Erfolge und Trainer – alle Infos

Teamfoto der englischen Nationalmannschaft 2018 in Moskau © Elmar Kremser/SVEN SIMON / IMAGO

Die englisches Nationalmannschaft spielt konstant gut, aber selten brillant. Seit einigen Jahren klappt es beim Team aus dem Mutterland des Fußballs sogar mit dem Elfmeterschießen.

London – Der einzige große Titelgewinn der englischen Nationalmannschaft liegt schon einige Zeit zurück, bleibt aber vor allem für Deutschland unvergessen. Über das „Wembley-Tor“, das zum WM-Sieg 1966 im eigenen Land führte, können sich deutsche und englische Fans bis heute streiten.

Die englische Nationalmannschaft: Drei Löwen aus Wembley

England nennt sich selbst gern das Mutterland des Fußballs. Tatsächlich ist die englische Nationalmannschaft gemeinsam mit Nachbar Schottland die älteste Nationalelf der Welt. 1872 trugen beide das erste Länderspiel überhaupt aus. Wie beim Rugby und beim Hockey treten auch beim Fußball getrennte Mannschaften für die vier Teile England, Schottland, Wales und Nordirland des Vereinigten Königreichs an.

Bekannt ist auch der Spitzname The Three Lions, der sich vom englischen Wappen mit drei goldenen Löwen ableitet. Der 1996 zur Fußball-EM im eigenen Land veröffentlichte Song „Three Lions“ hat sich zur inoffiziellen Hymne der englischen Nationalmannschaft entwickelt. Wichtigstes Stadion der Engländer ist das legendäre, 2007 komplett neu erbaute Wembley Stadion in London.

Englische Nationalmannschaft: Erfolge und Rekorde

International konnte die englische Nationalmannschaft nur selten brillieren. Rekorde feierte sie lediglich bei der von 1884 bis 1984 jährlich ausgetragenen British Home Championship gegen Schottland, Wales und Irland (ab 1950 Nordirland), bei der England 54-mal den Sieg holte.

Der größte Erfolg war der Gewinn der Weltmeisterschaft 1966 im eigenen Land. Der umstrittene Treffer von Geoff Hurst zum 3:2 in der 101. Minute ging als „Wembley-Tor“ in die Fußball-Geschichte ein. Erst in den 1990er-Jahren kam ein Team der Universität Oxford zum Schluss, dass der Ball tatsächlich nicht im Tor gewesen war.

Weitere Erfolge bei Weltmeisterschaften waren die Halbfinalteilnahmen 1990 und 2018, die jedoch mit Niederlagen im Spiel um den dritten Platz endeten. Bei den Europameisterschaften konnte sich England ein einziges Mal den dritten Platz sichern: 1968 in Italien gab es einen Sieg gegen die damalige UdSSR. Viel Spott brachte der englischen Nationalmannschaft das regelmäßige Versagen im Elfmeterschießen bei großen Turnieren ein.

Englische Nationalmannschaft: Länderspielbilanz

Die Länderspielbilanz der englischen Nationalmannschaft fällt nach mittlerweile 1.010 Spielen sehr positiv aus: Die Three Lions konnten insgesamt 576 Siege feiern, denen 192 Niederlagen und 242 Unentschieden gegenüberstehen.

Mit der deutschen Nationalmannschaft sind die Engländer, nicht zuletzt angeheizt durch die Boulevardpresse, in inniger Rivalität verbunden. Die Länderspielbilanz ist ausgeglichen: Beide Teams haben je 13 Mal gewonnen. Dazu kommen sechs Unentschieden.