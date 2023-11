Tragische Bedeutung hinter roter Blume auf Trikots von englischen Vereinen

Von: Korbinian Kothny, Lina Krull

Die Mohnblume auf den Trikots der Premier League ist ein Zeichen der Solidarität und Erinnerung. Die Herkunft dieses Symbols ist tragisch und berührend.

England – Wer aktuell einen Blick auf die Premier League wirft, wird sie sicherlich bemerkt haben: Rote Mohnblumen, die auf den Trikots der Spieler aufgenäht sind. Diese sogenannte „Poppy“ wird als Erinnerungssymbol am „Remembrance Day“ (11. November) und generell im November in Großbritannien getragen. Aber was genau soll diese Blume symbolisieren?

Rote Mohnblume („Poppy“) Ursprung: Ende des ersten Weltkriegs / Belgien Zweck: Erinnerung und Sammeln von Spenden Einsatz in Premier League: seit 2012

Rote Mohnblume auf den Trikots englischer Teams – eine tragische Bedeutung

Traditionsgemäß gedenken die Menschen in Großbritannien und anderen Commonwealth-Ländern am 11. November den Soldaten, die in den beiden Weltkriegen und anderen militärischen Operationen gefallen sind. Darüber hinaus symbolisiert die Mohnblume laut der Royal British Legion (britische Organisation für Kriegsveteranen) die Unterstützung für alle aktiven Streitkräfte sowie ehemalige Soldaten und ihre Familien. In den genannten Ländern tragen sowohl Privatpersonen als auch öffentliche Persönlichkeiten die Blume als Zeichen der Solidarität, einschließlich der Spieler in der Premier League.

Seit 2012 werden die speziellen Trikots mit der roten „Poppy“ bei Premier League-Spielen getragen. In diesem Jahr betrifft dies die Spieltage vom 4. bis 6. November sowie vom 11. bis 12. November 2023. An diesen Tagen werden die Spieler und Offiziellen Trikots tragen, die auf der Brust mit einer Mohnblume bestickt sind. Das Besondere daran: Nach dem Spiel werden die Trikots signiert und anschließend im November und Dezember versteigert. Der Erlös geht an die Royal British Legion. In den letzten elf Jahren konnten so mehr als vier Millionen Pfund (etwa 4,615 Millionen Euro) gespendet werden. Das Symbol der Mohnblume geht auf ein Kriegsgedicht zurück.

Die „Poppy“ schmückt die Trikots der Premier League – der Hintergrund ist aber ernst. © IMAGO / Offside Sports Photography; IMAGO / Action Plus

Tragische Herkunft der Mohnblume: Gedicht für einen verstorbenen Freund

Die Mohnblume bezieht sich auf den „Flandern-Mohn“, der zwischen den Gräbern der Kriegsopfer wuchs. Die Blume wurde in dem am 3. Mai 1915 verfassten Kriegsgedicht „In Flanders Fields“ („Auf Flanders Feldern“) des kanadischen Arztes und Sanitätsoffiziers John McCrae erwähnt. Der Dichter musste den Tod seines besten Freundes Alexis Helmer in der belgischen Stadt Ypern miterleben und schrieb daraufhin in dem Gedicht: „In Flanderns Feldern weht der Mohn, zwischen den Kreuzen, Reihe um Reihe“.

Bis heute ist der „Remembrance Day“ ein wichtiger Bestandteil der britischen Tradition. Neben dem Tragen der Blume auf der Kleidung finden auch Kranzniederlegungen statt – um 11 Uhr folgt dann eine zweiminütige Stille. Die „Poppy“ als Symbol der Erinnerung und Hoffnung könnte in der Zukunft auch für das Top-Talent Jamie Bynoe-Gittens von Borussia Dortmund relevant sein. Ein Premier League-Club hat offenbar großes Interesse an dem Nachwuchsspieler bekundet. (likr)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.