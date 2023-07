„Die Nervosität war groß“: Ex-SGE-Star Hinteregger erschießt Reh aus 100 Meter Entfernung

Der ehemalige Eintracht-Spieler Martin Hinteregger polarisiert und postete nun ein Foto bei Instagram, das ihn bei der Jagd zeigt.

Sirnitz – Martin Hinteregger hat bei den Anhängern von Eintracht Frankfurt längst Kultstatus erreicht. Der volksnahe Österreicher war alles andere als ein normaler Fußballprofi, er hob sich deutlich von anderen Akteuren ab. In seiner Freizeit war er auf keiner Fashion Week unterwegs oder fuhr schnelle Autos, sondern spielte die steirische Harmonika.

Martin Hinteregger Geboren: 7. September 1992 (Alter 30 Jahre), Sankt Veit an der Glan, Österreich Letzter Verein: Eintracht Frankfurt Position: Innenverteidiger

Eintracht Frankfurt: Ex-Profi Hinteregger nun in Amateurliga

Der 30-Jährige fühlte sich in der Rolle als Kultkicker sehr wohl. „Der Begriff gefällt mir. Ein Kultkicker ist ja nicht nur am Platz beliebt, sondern unternimmt auch außerhalb Sachen, die nicht fußballerlike sind“, sagte Hinteregger vor einiger Zeit in einem Interview mit der österreichischen Zeitung Der Standard.

Vom Profifußball verabschiedete sich Martin Hinteregger nach der Saison 2022. Seitdem kickt er nur noch im Amateurbereich, in seinem Heimatort Sirnitz. Für die Amateurliga in Österreich, in der Sirnitz aktiv ist, müsse man 15 Kilogramm zunehmen, hat er vor einigen Monaten zur Frankfurter Rundschau gesagt. „Das habe ich locker geschafft.“

Martin Hinteregger bei der Jagd. © Martin Hinteregger/Instagram

Ohne den Profisport hat der 30-Jährige mehr Zeit, das Leben zu genießen. Auf seinem Instagram-Kanal postete er nun ein Bild, dass ihn bei der Jagd zeigt. Er kniet vor einem erschossenen Reh, über dem sein Gewehr platziert wurde.

Eintracht Frankfurt: Hinteregger polarisiert mit Jagd-Bild

„Die Nervosität war groß, der Respekt vor diesem wundervollen Tier war riesig. Mit gemischten Gefühlen trat ich die ca. 100 Meter nach dem Schuss zur Abschussstelle an, an dem ich das Tier mit einem sauberen Blattschuss traf. Auf der einen Seite stolz, auf der anderen Seite sehr viel Wehmut“, schrieb der ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt zu dem geposteten Bild.

Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Viele seiner Follower beglückwünschten ihn zur erfolgreichen Jagd, anderen fanden das Bild weniger gut und sprachen von einem neuen Skandal. Die Kritik ließ er aber nicht umkommentiert: „Resümee der ersten Stunden – Deutsche essen lieber die Stadionbratwurst von den Tönnies Schweinen als ein gutes Rehwild – Mahlzeit“, schrieb er in einer Instagram-Story und teilte dazu ein Bild von Schweinen in der Massentierhaltung. (smr)