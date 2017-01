Entscheidungsspiel gegen Liverpool bringt Plymouth Geldsegen

FA-Cup

+ © dpa Unzufrieden: Jürgen Klopp blamiert sich mit Liverpool im FA-Cup © dpa

Liverpool - Der FC Liverpool muss im englischen FA-Cup nachsitzen: Gegen den Viertligisten Plymouth Argyle muss der Klub des deutschen Trainers Jürgen Klopp in ein Wiederholungsspiel.

Der "Doppel-Klopp" lässt beim englischen Traditionsklub Plymouth Argyle die Kasse klingeln: Durch das Wiederholungsspiel um den Einzug in die vierte Runde des FA-Cups gegen den FC Liverpool mit dem deutschen Teammanager Jürgen Klopp steigert sich der Gewinn des Fußball-Viertligisten aus dem Duell wohl auf mehr als eine Million Pfund (1,16 Millionen Euro). "Das ist ungefähr ein Fünftel unseres Etats", sagte Klub-Vorstand James Brent, nachdem der 1886 gegründete Verein im ersten Duell am Sonntag sensationell Sonntag ein 0:0 an der Anfield Road erkämpft hatte.

Damit kassieren die "Pilgrims" (Pilger) erneut TV-Geld, zudem haben sie bereits an den Ticket-Verkäufen des ersten Spiels partizipiert. Das Entscheidungsspiel am 18. Januar im rund 17.000 Zuschauer fassenden Home Park wird ausverkauft sein, die Ticket-Nachfrage ist gewaltig. Plymouth ist die größte Stadt Englands, die nie einen Fußball-Erstligisten besessen hat.

SID