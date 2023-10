Schlimme Szenen bei Eredivisie-Spiel: Torhüter muss reanimiert werden

Von: Andre Oechsner

Wenn der Fußball zur Nebensache wird: Beim Eredivisie-Spiel zwischen Waalwijk und Ajax Amsterdam musste Torhüter Etienne Vaessen reanimiert werden.

Waalwijk – Nach den schweren Ausschreitungen beim Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam, die sogar einen Abbruch zur Folge hatten, steht der niederländische Fußballrekordmeister erneut in den Schlagzeilen.

Etienne Vaessen Geburtsdatum: 26. Juli 1995 (Alter 28 Jahre), Breda Verein: RKC Waalwijk Position: Torwart Marktwert: 1 Million Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Waalwijk-Keeper nach Zusammenprall regungslos am Boden

Fürchterliche Szenen hatten sich den Zusehern am Samstagabend im Stadion und an den TV-Geräten geboten. Das Spiel zwischen dem RKC Waalwijk und Ajax ist nach dem Zusammenstoß zweier Spieler ebenfalls abgebrochen worden.

Ajax lag gerade mit 3:2 in Führung, als der Ex-Leipziger Brian Brobbey Etienne Vaessen unabsichtlich am Kopf getroffen hatte. Der Torhüter des Heimteams blieb daraufhin regungslos am Boden liegen. Die herbeigeeilten medizinischen Betreuer konnten Vaessen reanimieren.

Etienne Vaessen musste beim Spiel Eredivisie-Spiel zwischen Waalwijk und Ajax Amsterdam reanimiert werden. © IMAGO

RKC Waalwijk gibt bei Etienne Vaessen Entwarnung

„Für Etienne ist es im Moment wichtig, dass er sich in den nächsten Stunden und Tagen in Ruhe erholen kann“, teilte der RKC Waalwijk im Anschluss an die Partie in einem Statement mit. „Wir möchten alle bitten, ihm und seiner Familie die Zeit und den Raum dafür zu geben.“ Waalwijk hofft, „ihn bald wiederzusehen.“

Es waren schlimme und bange Momente, die sich am Samstagabend im Mandemakers Stadion abspielten. Spieler beider Mannschaften weinten und beteten für Vaessen. Als der 28-Jährige mit einer Trage vom Feld gebracht wurde, war er wieder ansprechbar und bei Bewusstsein. Der zuständige Schiedsrichter hatte die Partie daraufhin in der 84. Minute abgebrochen. Wie es nun weitergeht, ist offen.

Schlimme Verletzung in den Niederlanden: Erinnerungen an Szenen um Christian Eriksen werden wach

Der Fall erinnerte an Christian Eriksen. Der Däne war wie Vaessen ebenfalls mit Decken und Planen abgeschirmt und auf dem Platz reanimiert worden. Eriksen war bei der Fußball-EM im Juni 2021 aufgrund eines Herzinfarkts zusammengebrochen und geht seiner Berufung seitdem mit einem Herzschrittmacher nach. (aoe)