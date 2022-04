Erleichterung: Keine schweren Kopfverletzungen bei Brunner

Bielefelds Cedric Brunner wird verletzt vom Platz getragen. © Swen Pförtner/dpa

Abwehrspieler Cedric Brunner vom Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld hat nach seinem üblen Zusammenprall mit dem Wolfsburger Jonas Wind nach ersten Untersuchungen keine schweren Kopfverletzungen erlitten.

Wolfsburg - Das teilte der Club nach dem 0:4 im Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg mit. „Er bleibt aufgrund der kurzfristigen Bewusstlosigkeit aber zunächst im Krankenhaus zur Überwachung“, schrieb die Arminia bei Twitter. Zuvor hatte Trainer Frank Kramer bereits leichte Entwarnung gegeben: „Er ist bei Bewusstsein und ansprechbar.“

Brunner musste minutenlang durch die Arminia-Ärzte und Sanitäter auf dem Rasen behandelt werden und wurde mit einer Trage vom Spielfeld gebracht. „Es macht was mit einem, wenn du siehst, dass ein Mitspieler sein Bewusstsein verliert am Platz. So etwas geht an keinem vorbei. Ich hoffe, dass sich Celi von dem Aufschlag schnell erholt“, sagte Kapitän Manuel Prietl.

„Wir hoffen, dass er ganz schnell wieder der Alte ist“, sagte Kramer. Bereits in der vergangenen Woche verletzte sich Fabian Klos schwer am Kopf. dpa