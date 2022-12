Haaland trifft weiter: Top-Torjäger knackt nach der WM-Pause den nächsten Rekord

Von: Patrick Huljina

Erling Haaland trifft nach der WM-Pause in der Premier League gleich wieder doppelt. Der Stürmer von Manchester City knackt damit den nächsten Rekord.

Leeds - Bei der Fußball-WM in Katar durfte Erling Haaland nur zusehen. Der Top-Torjäger verpasste mit Norwegen die Qualifikation für das Turnier – und hatte Zeit, seine Batterien für die Rückkehr der Premier League aufzuladen. „Zu sehen, wie andere Spieler bei der Weltmeisterschaft treffen, motiviert mich irgendwie und ärgert mich zugleich“, sagte der 22-jährige Stürmer von Manchester City nach der Partie am Mittwoch (28. Dezember) bei Leeds United.

Name: Erling Haaland geboren am: 21. Juli 2000 in Leeds (England) Verein: Manchester City Vertrag bis: 30. Juni 2027 Marktwert: 170 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Haaland trifft weiter: Top-Torjäger knackt nach der WM-Pause den nächsten Rekord

In seiner Geburtsstadt meldete sich Haaland beim 3:1-Sieg seiner Mannschaft mit einem Doppelpack in der Premier League zurück – und knackte damit einen weiteren Rekord. Der Stürmer-Star aus Norwegen ist der Spieler, der in der Liga-Geschichte am schnellsten 20 Tore erzielt hat.

Durch seinen Doppelpack in der zweiten Halbzeit gegen Leeds United kommt der 22-Jährige jetzt nach nur 14 Spielen auf 20 Treffer. Den bisherigen Bestwert hatte Kevin Phillips gehalten – mit 21 Spielen. Haaland hat mit seinen 20 Saisontoren in der aktuellen Saison bislang mehr Treffer erzielt als der FC Chelsea. Logischerweise führt der Norweger auch die Torschützenliste der Premier League an – sein erster Verfolger ist Tottenham-Star Harry Kane mit 13 Toren.

Erling Haaland bejubelt mit Kevin de Bruyne das zwischenzeitliche 2:0 für Manchester City. © Jon Super/dpa

Haalands Premier-League-Rekord: „Ich muss härter trainieren“

Mit seiner bisherigen Trefferanzahl wäre Haaland in zehn der bislang 30 Premier-League-Spielzeiten am Ende Torschützenkönig geworden. Dennoch ärgerten ihn am Mittwochabend vor allem die ausgelassenen Chancen: „Ich hätte fünf Tore machen können, das ist die Wahrheit. Ich muss härter trainieren“, sagte der Stürmer nach der Partie bei Prime Video.

Der Doppelpack gegen Leeds United war für Haaland dennoch etwas ganz Besonderes. Immerhin wurde der City-Torjäger in Leeds geboren, sein Vater Alf-Inge spielte von 1997 bis 2000 für die Peacocks. „Ich muss sagen, dass es ein ganz besonderer Moment in meiner Karriere ist“, sagte Haaland junior über sein erstes Spiel an der Elland Road. „Es gehörte zu meinen verrücktesten Fantasien, für Manchester City gegen Leeds zu treffen.“

Der Spanier Rodrigo hatte Manchester City in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung gebracht. Haaland traf erst in der 51. Minute zum 2:0, ehe er 13 Minuten später mit seinem zweiten Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 erhöhte. Pascal Struijk (73.) erzielte den Treffer für Gastgeber Leeds. Der englische Meister hält durch den Sieg den Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal bei fünf Punkten. (ph)