Erstliga-Rückkehr von Schalke: Goretzka und Neuer freuen sich

Manuel Neuer (links) und Leon Goretzka (rechts) © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die beiden Ex-Schalker Leon Goretzka und Manuel Neuer feiern die Rückkehr des Vereins in die 1. Fußball-Bundesliga.

München - Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka vom FC Bayern München ist begeistert über die Rückkehr seines Ex-Clubs FC Schalke 04 in die Bundesliga. «Nicht nur für mich, insgesamt für ganz Fußball-Deutschland ist es schön, dass Schalke da ist, wo es auch hingehört», sagte der 27 Jahre alte Goretzka nach dem 2:2 mit dem deutschen Meister am Sonntagabend gegen den VfB Stuttgart.

Nationaltorhüter und Bayern-Kapitän Manuel Neuer kommentierte das Erstliga-Comeback seines Heimatvereins kurz und prägnant: «Sehr gut. Glückauf!» Der in Gelsenkirchen geborene Neuer hatte von 1991 bis 2011 für Schalke gespielt.

Der gebürtige Bochumer Goretzka wechselte 2018 nach fünf Jahren als Schalke-Profi ablösefrei nach München. Die Königsblauen hatten den direkten Wiederaufstieg am Samstagabend mit einem 3:2 im Heimspiel in der. Veltins-Arena gegen den FC St. Pauli am vorletzten Zweitliga-Spieltag perfekt gemacht. «Ich habe mir das Spiel angeschaut. Ich glaube, es war auch ein Leckerbissen für ganz Fußball-Deutschland», sagte Goretzka. (dpa)