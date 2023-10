Muskelmann Goretzka besucht Rocky-Treppe in Philadelphia – und gönnt sich typisches US-Essen

Von: Christoph Klaucke

Die deutsche Nationalmannschaft macht Station in Philadelphia. Leon Goretzka besucht die berühmte Rocky-Treppe und probiert eine US-amerikanische Spezialität.

Philadelphia – Die USA-Reise scheint der deutschen Nationalmannschaft richtig gutzutun – fernab der Heimat nur wenige Monate vor der Heim-EM 2024. Oder lag es am Trainerwechsel zu Julian Nagelsmann, dass die DFB-Elf beim 3:1 gegen die „Soccer Boys“ seit langer Zeit wieder einen überzeugenden Sieg landete? Man kann jedenfalls festhalten: Das Nagelsmann-Debüt ist geglückt, Deutschland drehte nach Rückstand gegen die USA richtig auf. Leon Goretzka fehlte etwas überraschend in der Startelf. Trotzdem scheint sich der Bayern-Star in den Vereinigten Staaten pudelwohl zu fühlen, wie ein privater Ausflug in Philadelphia zeigt.

Leon Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Bochum bisherige Vereine: VfL Bochum, FC Schalke 04, FC Bayern München Marktwert: 45 Millionen Euro

Goretzka sitzt beim Nagelsmann-Debüt auf der Bank

Der Mittelfeldspieler des FC Bayern München wurde erst nach 70 Minuten für Pascal Groß eingewechselt. Der 28-Jährige fehlte in der ersten Nagelsmann-Aufstellung – obwohl Kimmich ausfiel, saß Goretzka nur auf der Bank.

Das dürfte sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aber voraussichtlich ändern. Gegen Mexiko wird Goretzka an der Seite von Kapitän Ilkay Gündogan von Anfang an erwartet. Zuvor stimmte sich der gebürtige Bochumer in Philadelphia, wo das DFB-Team auf die Mittelamerikaner trifft, auf die Partie ein und fand offenbar ein Stück Extra-Motivation.

Leon Goretzka besucht die berühmte Rocky-Treppe in Philadelphia. © Leon Goretzka/Instagram

Leon Goretzka posiert während USA-Reise der DFB-Elf an berühmtem Ort

Goretzka, der im Vorfeld die USA-Reise kritisierte, ließ sich die einmalige Gelegenheit nicht nehmen und besuchte eine berühmte Sehenswürdigkeit in der sogenannten „Stadt der brüderlichen Liebe“. Als Fußballer wird der FCB-Profi wohl so schnell nicht mehr die Möglichkeit dazu haben. Theoretisch wäre noch eine Rückkehr während der WM 2026, die auch in den USA ausgetragen wird, denkbar.

„Rocky Stairs Philadelphia“, schreibt Goretzka zu einem Video in seiner Instagram-Story, in dem man einen Mann in schwarzer Hose und weißen Turnschuhen sieht, der vor den zwei berühmten Fußabdrücken mit der Aufschrift „Rocky“ auf den Treppen vor dem Philadelphia Museum of Art steht. Goretzka hat offenbar die 72 Steinstufen auf sich genommen und schwenkt mit der Kamera einmal um 180 Grad, um das Gelände zu filmen.

Goretzka outet sich als Rocky-Fan

Der Ort erlangte große Berühmtheit durch den Film „Rocky“ mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Der Hollywood-Star spielte den Außenseiter Rocky Balboa, der zum Box-Champion aufstieg und in sein Training die 72 Stufen einbaute.

Goretzka ist offenbar ein großer Fan der Rocky-Filme. Zu seinem Video postete er zudem zwei Boxhandschuh-Emojis und ließ die Filmmusik „Eye of the Tiger“ von Survivor laufen. Wie Rocky Balboa ist Goretzka dafür bekannt, viel Zeit im Kraftraum zu verbringen – der Bayern-Star hat sich in den letzten Jahren aufgrund seines gestählten Körpers den Spitznamen „Muskelmann“ verdient und wunderte sich über seinen eigenen Jubel.

Nach der Sightseeing-Tour am Philadelphia Museum of Art stärkte sich Goretzka mit Pancakes – einem typisch amerikanischen Gericht – wie in einem weiteren Video zu sehen war. Auf den Pfannkuchen war eine Figur, die der typischen Jubelpose von Rocky Balboa ähnelt, eingezeichnet. Welche Zutaten sich unter den Pancakes befanden, verriet der Nationalspieler jedoch nicht. In Amerika wechselte Goretzka die Sportart – und landete einen Volltreffer. (ck)