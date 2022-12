„Gönne ich mir entspannt aus dem Hotel“: ARD-Moderatorin Sedlaczek wird für Couch-Foto gefeiert

Teilen

Bei der WM 2022 war ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek eine der wenigen deutschen Konstanten. Während des zweiten Halbfinals gönnte sie sich eine Verschnaufpause auf der Couch.

Doha - Während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar teilen sich die beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF den Großteil der Übertragungen. Im Wechsel zeigten die Sender während er K.o.-Phase die jeweiligen Partien, nur einzelne Spiele wurden exklusiv auf MagentaTV ausgestrahlt. Für die Mitarbeiter der Sender sind die Pausen wichtig, ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek sendete während des zweiten Halbfinals Grüße von der Couch.

Esther Sedlaczek Geboren: 24. November 1985 in Ost-Berlin Tätigkeit: Moderatorin und Reporterin Stationen: u.a. Sky, ProSieben, ARD Moderationen: u.a. Sportschau (ARD) und Blickpunkt Sport (BR)

Esther Sedlaczek sieht sich zweites Halbfinale und Réthy-Abschied auf der Couch an

Beim ersten Halbfinale am Dienstag war Sedlaczek noch gemeinsam mit dem Experten Bastian Schweinsteiger für die Sportschau im Einsatz. Das ARD-Duo wurde dabei Zeuge eines souveränen 3:0-Erfolgs der argentinischen Nationalmannschaft gegen die Kroaten, der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Bayern traf dabei sogar auf zwei alte Weggefährten aus Münchner Zeiten.

Die Partie zwischen Frankreich und Marokko wurde am Tag darauf im ZDF übertragen, dabei gab Kommentatoren-Legende Béla Réthy nach 36 Jahren Tätigkeit seinen Abschied. Sedlaczek sah das Karriereende der wohl bekanntesten Fußballstimme Deutschlands von der Couch aus, wie ein Beitrag auf Instagram beweist.

Zwei Schweinis, Ballack, Javi Martinez: Das sind die WM-Experten in Katar Fotostrecke ansehen

ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek postet Foto aus Hotelzimmer

„Argentinien steht als Finalist fest, aber welches Team zieht heute nach? Halbfinale Nr. 2 gönne ich mir entspannt aus dem Hotel“, schrieb die 37-Jährige unter ein schwarz-weißes Selfie, das sie lächelnd in ihrem Hotelzimmer zeigt. Mehr als 10.000 Personen markierten das Foto mit „Gefällt mir“, Sedlaczek zählt immerhin mehr als 200.000 Follower auf der Plattform.

Am Ende sah Sedlaczek im Vergleich zum ersten Halbfinale ein deutlich spannenderes Spiel. Mit einem frühen und einem späten Treffer sicherte sich Frankreich den zweiten WM-Finaleinzug in Folge, während die marokkanische Nationalelf trotz ansprechender Leistung an der mangelnden Chancenverwertung scheiterte.

„Sieger der Herzen“: ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek erhält Zuspruch von Kollegen

Sedlaczek ist bei dieser Weltmeisterschaft eine der positiven Überraschungen aus deutscher Sicht. Besonders ihre straffe Interviewführung nach dem DFB-Aus gegen Costa Rica brachte ihr viel Lob ein, im Gespräch mit Hansi Flick und dem inzwischen ehemaligen DFB-Direktor Oliver Bierhoff ließ sie keine Phrase stehen und hakte hartnäckig nach.

Auch unter ihrem neuen Instagram-Post sammelten sich durchweg positive Kommentare und Rückmeldungen von Kollegen zu ihren Sendungen. So schrieb Kommentator Robby Hunke etwa: „Sieger der Herzen: Béla Réthy und Esther“, Journalist und Verleger Oliver Wurm kommentierte: „Alles Gute für Sonntag. Hat viel Spaß gemacht, euch zuzuhören“.

Esther Sedlaczek wird von den Fans gelobt - letzter Einsatz beim WM-Finale

Doch auch Fans überschütteten Sedlaczek mit Lob. „Das Sportformat in ARD und ZDF gehört zu den besten weltweit. Informativ und langsam auch aus den verstaubten Zeiten herausgewachsen, mit Witz, Charme und sympathischen Experten“, meint ein User. „Du hast dir das Entspannen redlich verdient, du machst einen guten Job“, schreibt ein weiterer Nutzer.

Entspannen kann Sedlaczek noch bis zum Endspiel am Sonntag zwischen Argentinien und Frankreich, das in der ARD gezeigt wird. Das Spiel um Platz drei zwischen Marokko und Kroatien am Samstag wird hingegen weder in der ARD noch im ZDF übertragen. (ajr)