DFB-Stars müssen zittern: UEFA stellt Nagelsmann vor schwere Aufgabe

Von: Tim Althoff

Julian Nagelsmann steht vor einer schwierigen Aufgabe: Für die EM muss er seinen Kader reduzieren. Die UEFA kehrt zur alten Regel zurück.

München ‒ Im Hinblick auf die Auswahl der Spieler haben Joachim Löw und Hansi Flick vor den letzten beiden Turnieren im Luxus gelebt. Aufgrund der Corona-Pandemie durfte Löw 26 Spieler für die EM 2021 aufstellen. Dies ermöglichte den Trainern, besser auf Covid-bedingte Ausfälle zu reagieren.

Deutschlands EM-Gruppenspiele 1. Spieltag 14. Juni in München 2. Spieltag 19. Juni in Stuttgart 3. Spieltag 23. Juni in Frankfurt a.M.

Nagelsmann darf nur noch 23 Profis für die EM nominieren

Die Regelung wurde auch für die WM 2022 in Katar beibehalten. Angesichts der erhöhten Belastung einer Weltmeisterschaft während der laufenden Saison, zusätzlich zu potenziellen Corona-bedingten Ausfällen, durfte Flick ebenfalls 26 Profis in die Wüste mitnehmen. Dies wird bei der EM 2024 in Deutschland jedoch nicht mehr der Fall sein. Die UEFA hat entschieden, dass nur noch 23 Spieler nominiert werden dürfen.

Damit kehrt der Verband zur alten Personalpolitik zurück. Julian Nagelsmann wird daher Spieler aus seinem Kader aussortieren müssen. Für die Spiele gegen die USA und Mexiko hatte er 26 Spieler im Aufgebot. Das ursprüngliche Aufgebot für die Duelle gegen die Türkei und Österreich umfasste sogar 27 Profis, allerdings mussten Malick Thiaw und Chris Führich aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Julian Nagelsmann wird drei Spieler von der EM-Liste streichen müssen. © Imago/Kessler-Sportfotografie

Nagelsmann wird Kader schon im März reduzieren

Nagelsmann muss seinen endgültigen Kader bis Mitternacht am 7. Juni bei der UEFA eingereicht haben. Im März stehen zwei weitere hochkarätige Länderspiele, wahrscheinlich gegen die Niederlande und Frankreich, an. Der Bundestrainer hatte bereits angekündigt, bis dahin mit einem reduzierten Kader antreten zu wollen.

Die deutsche Mannschaft wird am 9. Juni in das DFB-Quartier in Herzogenaurach einziehen. Der EM-Spielplan ist bereits festgelegt. Am 14. Juni findet das Eröffnungsspiel in der Münchner Allianz-Arena statt. Der zweite Spieltag ist für den 19. Juni in Stuttgart angesetzt und das letzte Gruppenspiel findet am 23. Juni in Frankfurt statt. Die Gegner der deutschen Mannschaft werden am 2. Dezember ausgelost. (ta)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Tim Althoff sorgfältig überprüft.