Euro-League: Frankfurt ohne Ausfälle gegen Sevilla – Leverkusen dezimiert

Kann auf alle Spieler zurückgreifen: Frankfurts Coach Oliver Glasner © Jan Huebner / Imago

Eintracht Frankfurt kann im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Betis Sevilla personell aus dem Vollen schöpfen.

Frankfurt/Main - Für die Partie an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) stehen Trainer Oliver Glasner auch die zuletzt angeschlagenen Jesper Lindström, Sebastian Rode und Danny da Costa zur Verfügung. «Die personelle Lage ist sehr gut. Ich bin immer froh, wenn alle Spieler fit sind und wir Alternativen haben», sagte Glasner am Mittwoch. In der Zweitauflage des Duells mit dem Tabellenfünften der spanischen La Liga aus Andalusien genügt dem hessischen Fußball-Bundesligisten nach dem 2:1 im Hinspiel bereits ein Remis zum Weiterkommen.

Bayer-Coach Seoane hofft auf Trotzreaktion gegen Bergamo

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane setzt nach den schweren Verletzungen seiner Schlüsselspieler Florian Wirtz und Jeremie Frimpong auf eine Trotzreaktion seines Teams in der Europa League. «Man kann enttäuscht sein, trotzdem müssen wir jetzt nach vorne schauen. Wir können aber auch eine gewisse Stärke daraus ziehen, indem wir alle noch mehr zusammen rücken jetzt», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch. Am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo fehlt Leverkusen im nach wie vor an der Wade verletzten Patrik Schick ein weiterer wichtiger Spieler.

Bayers argentinische Mittelfeldspieler Exequiel Palacios bestätigte, dass die Ausgangslage nach dem 2:3 im Hinspiel sowie nach dem Kreuzbandriss bei Wirtz und Frimpongs Syndesmose-Riss auch mental schwierig sei. «Uns fehlen natürlich jetzt sehr wichtige Spieler. Das wird ein schwieriges Spiel für uns. Jetzt müssen es eben die anderen richten», sagte der Argentinier. «Wie wollen auch für sie kämpfen.»

Seoane, der wieder auf Karim Bellarabi und Robert Andrich zurückgreifen kann, warnte vor einer «richtig abgezockten Mannschaft»: «Da brauchen wir eine konstantere Leistung als im Hinspiel.» (dpa)

Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt - Betis Sevilla (Donnerstag, 21.00 Uhr/RTL)

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Jakic - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

Betis Sevilla: Bravo - Sabaly, Pezzella, González, Ruibal - Rodriguez, William Carvalho - Canales, Fekir, Juanmi - Willian José

Bayer Leverkusen - Atalanta Bergamo (Donnerstag, 18.45/RTL+)

Bayer Leverkusen: Hradecky - Fosu-Mensah, Tapsoba, Tah, Hincapié - Palacios, Andrich - Diaby, Demirbay, Paulinho - Alario

Atalanta Bergamo: Musso - Toloi, Demiral, Djimsiti - Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta - Koopmeiners - Malinovskyi, Muriel

Schiedsrichter: François Letexier (Frankreich)