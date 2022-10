Europa- und Conference League: Wer zeigt Köln, Freiburg und Union Berlin heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Köln, Freiburg und Union Berlin kämpfen weiter um die K.O.-Runde. © Imago

Die Gruppenphase der Europa/Conference League geht schon in den 5. Spieltag. Alle Infos, wo Köln, Freiburg und Union live im TV und Stream gezeigt werden.

Freiburg ‒ Für die deutschen Mannschaften ist in den europäischen Wettbewerben noch alles möglich. Während Union Berlin und der 1. FC Köln noch um die nächste Runde spielen, ist der SC Freiburg in der Europa League bereits sicher qualifiziert. Die Breisgauer haben alle bisherigen Spiele gewonnen und liegen mit fünf Punkten vor dem Tabellenzweiten Qarabag in aussichtsreicher Position, auch noch den Gruppensieg einzutüten.

Die Mannschaft von Christian Streich, die auch in der Bundesliga einen fantastischen Saisonstart hinlegte, trifft am fünften Spieltag auf Olympiakos Piräus, das im Hinspiel überzeugend mit 3:0 geschlagen werden konnte. Wenn Nantes das Parallelspiel gegen Qarabag nicht verliert, ist der Gruppensieg fest in Freiburger Hand.

UEFA Europa League, 5. Spieltag SC Freiburg - Olympiakos Piräus Anpfiff: 27. Oktober 2022, 21.00 Uhr Stadion: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Union Berlin mit guten Chancen in der Europa League

Für Union Berlin steht gegen Sporting Braga deutlich mehr auf dem Spiel. Union liegt mit sechs Punkten auf dem dritten Platz, ein Punkt hinter den Portugiesen. Mit einem Sieg würden die Köpenicker vor dem begeisternden heimischen Publikum vorbeiziehen und lägen vor dem letzten Spieltag in aussichtsreicher Position. Auch Royale Union St. Gilloise, das die Tabellenführung mit zehn Punkten innehat, ist noch einholbar.

Um das Spiel gegen Braga zu gewinnen, muss Union die Leistung aus der Bundesliga abrufen. Die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison führt die Liga vor dem FC Bayern, Freiburg und Frankfurt an. Die Mannschaft von Urs Fischer hat erst ein Spiel verloren, auswärts in Frankfurt, und konnte wettbewerbsübergreifend fünf Siege in Folge einfahren - unter anderem gegen Borussia Dortmund und im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim.

UEFA Europa League, 5. Spieltag 1. FC Union Berlin - Sporting Braga Anpfiff: 27. Oktober 2022, 18.45 Uhr Stadion: Stadion an der Alten Försterei, Berlin

1. FC Köln vor Must-Win-Spiel gegen Slovacko ohne eigene Fans im Stadion

Der 1. FC Köln ist im Pokal zwar schon ausgeschieden und in der Bundesliga im Mittelfeld, hat ein Weiterkommen in der Conference League aber ebenfalls noch in eigener Hand. Dafür muss der 1. FC Slovacko auswärts geschlagen werden. Da sich Partizan Belgrad und OGC Nizza im Parallelspiel gegenseitig die Punkte wegnehmen, wäre bei einem Sieg vor dem letzten Spieltag alles offen.

Das Hinspiel gegen die Tschechen konnte immerhin 4:2 gewonnen werden, eine ähnliche Leistung wird es auch am 5. Spieltag brauchen. Wie schon auswärts in Belgrad, durften auch für das Spiel gegen Slovacko keine Auswärtskarten verkauft werden, der FC wird also ohne die Unterstützung der eigenen Fans antreten müssen. Am 6. Spieltag könnte es dann vor ausverkauftem Haus zum Entscheidungsspiel gegen Nizza kommen.

UEFA Europa Conference League, 5. Spieltag 1. FC Slovacko - 1. FC Köln Anpfiff: 27. Oktober 2022, 18.45 Uhr Stadion: Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty

Welches Spiel der Europa League wird heute live im TV gezeigt?

Die Übertragungsrechte an der Europa League und der Conference League liegen bei RTL. Der Kölner Privatsender überträgt an jedem Spieltag eine Partie live im Fernsehen. In dieser Woche wird das Spiel zwischen Freiburg und Piräus gezeigt. Die Übertragung auf RTL beginnt ab 20.15 Uhr. Moderatorin Laura Papendick steht für gewöhnlich am Spielfeldrand, Marco Hagemann und Experte Steffen Freund kommentieren die Begegnung.

Wo laufen die Spiele der Europa League und Conference League heute live im Stream?

Begegnung: TV: Stream: SC Freiburg - Olympiakos Piräus RTL RTL+ 1. FC Union Berlin - Sporting Braga - RTL+ 1. FC Slovacko - 1. FC Köln - RTL+

Wer die drei deutschen Spiele im Stream verfolgen möchte, benötigt ein gültiges Abonnement bei RTL+. Der Streamingdienst des Fernsehsenders zeigt alle deutschen Spiele im Stream und kann monatlich oder jährlich gekündigt werden. Es wird außerdem eine Konferenz angeboten. Die Streams starten in der Regel rund 30 Minuten vor Anpfiff.