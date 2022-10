Nebel-Chaos bei Köln-Spiel in der Conference League: Partie wird heute zu ungewöhnlicher Zeit fortgesetzt

Von: Tim Althoff

Spielabbruch in Tschechien, nach sechs Minuten: Florian Kainz vom 1. FC Köln trägt den Ball durch den Nebel von Slovacko. © IMAGO/Ralf Treese

Die Gruppenphase der Europa/Conference League geht in den 5. Spieltag. Eine Partie wird jedoch erst am heutigen Freitag beendet: Das Köln-Spiel musste abgebrochen werden.

Update vom 28. Oktober, 9.19 Uhr: Nach der durch Nebel verursachten Verschiebung des Conference-League-Spiels beim 1. FC Slovacko auf den heutigen Freitag (ab 13.00 Uhr) macht sich Kölns Steffen Baumgart für eine längere Regenerationszeit seines Teams vor der nächsten Aufgabe in der Bundesliga stark. „Ich fände es gut, wenn die Partie gegen Hoffenheim verlegt werden würde. Wenn die Möglichkeit besteht, würden wir es gerne machen“, sagte der Coach voller Hoffnung auf eine Austragung des eigentlich für Sonntag (19.30 Uhr) angesetzten Heim-Duells mit den Kraichgauern.

1. FC Köln in der Conference League: Spiel nach sechs Minuten abgebrochen

Das wichtige Duell bei Slovacko musste nach nur sechs gespielten Minuten aufgrund starken Nebels abgebrochen werden. „Ich habe nichts gesehen, die Spieler haben nichts gesehen.“ Vorausgegangen war ein Hin und Her, zunächst nämlich war der Anpfiff um 75 Minuten verschoben werden. Die Mannschaften machten sich warm, mussten wieder in die Kabine, machten sich erneut warm - „da war irgendwann auch das Verletzungsrisiko zu hoch“, sagte Baumgart. Für wenige Minuten wurde die Sicht etwas besser, der Schiedsrichter wagte den Anpfiff - musste bald aber doch abbrechen.

In Tschechien waren am Donnerstag dennoch zahlreiche Fans dabei, sie waren auch durch den Nebel hörbar - und bewiesen Galgenhumor: „Freibier für alle“ forderten sie vor dem Anpfiff in Sprechchören.

Union Berlin hat am vorletzten Gruppen-Spieltag der Europa League einen wichtigen Heimsieg über Sporting Braga gelandet. Durch das 1:0 überholten die Köpenicker den Gegner in der Tabelle und haben vor dem letzten Spieltag Chancen auf das Weiterkommen. Problem: Dafür müsste vermutlich ein Sieg bei Spitzenreiter Union Saint-Gilloise her, weil Braga (Dritter mit einem Zähler Rückstand auf Union) den Tabellenletzten Malmö empfängt. Freiburg, das bereits als Gruppensieger feststeht, spielte zuhause 1:1 gegen Olympiakos Piräus.

Europa/Conference League: Freiburg schon weiter - Union und Köln im Rennen

Ursprungsartikel vom 27. Oktober: Freiburg ‒ Für die deutschen Mannschaften ist in den europäischen Wettbewerben noch alles möglich. Während Union Berlin und der 1. FC Köln noch um die nächste Runde spielen, ist der SC Freiburg in der Europa League bereits sicher qualifiziert. Die Breisgauer haben alle bisherigen Spiele gewonnen und liegen mit fünf Punkten vor dem Tabellenzweiten Qarabag in aussichtsreicher Position, auch noch den Gruppensieg einzutüten.

Die Mannschaft von Christian Streich, die auch in der Bundesliga einen fantastischen Saisonstart hinlegte, trifft am fünften Spieltag auf Olympiakos Piräus, das im Hinspiel überzeugend mit 3:0 geschlagen werden konnte. Wenn Nantes das Parallelspiel gegen Qarabag nicht verliert, ist der Gruppensieg fest in Freiburger Hand.

UEFA Europa League, 5. Spieltag SC Freiburg - Olympiakos Piräus Anpfiff: 27. Oktober 2022, 21.00 Uhr Stadion: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Köln, Freiburg und Union Berlin kämpfen weiter um die K.O.-Runde. © Imago

Union Berlin mit guten Chancen in der Europa League

Für Union Berlin steht gegen Sporting Braga deutlich mehr auf dem Spiel. Union liegt mit sechs Punkten auf dem dritten Platz, ein Punkt hinter den Portugiesen. Mit einem Sieg würden die Köpenicker vor dem begeisternden heimischen Publikum vorbeiziehen und lägen vor dem letzten Spieltag in aussichtsreicher Position. Auch Royale Union St. Gilloise, das die Tabellenführung mit zehn Punkten innehat, ist noch einholbar.

Um das Spiel gegen Braga zu gewinnen, muss Union die Leistung aus der Bundesliga abrufen. Die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison führt die Liga vor dem FC Bayern, Freiburg und Frankfurt an. Die Mannschaft von Urs Fischer hat erst ein Spiel verloren, auswärts in Frankfurt, und konnte wettbewerbsübergreifend fünf Siege in Folge einfahren - unter anderem gegen Borussia Dortmund und im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim.

UEFA Europa League, 5. Spieltag 1. FC Union Berlin - Sporting Braga Anpfiff: 27. Oktober 2022, 18.45 Uhr Stadion: Stadion an der Alten Försterei, Berlin

1. FC Köln vor Must-Win-Spiel gegen Slovacko ohne eigene Fans im Stadion

Der 1. FC Köln ist im Pokal zwar schon ausgeschieden und in der Bundesliga im Mittelfeld, hat ein Weiterkommen in der Conference League aber ebenfalls noch in eigener Hand. Dafür muss der 1. FC Slovacko auswärts geschlagen werden. Da sich Partizan Belgrad und OGC Nizza im Parallelspiel gegenseitig die Punkte wegnehmen, wäre bei einem Sieg vor dem letzten Spieltag alles offen.

Das Hinspiel gegen die Tschechen konnte immerhin 4:2 gewonnen werden, eine ähnliche Leistung wird es auch am 5. Spieltag brauchen. Wie schon auswärts in Belgrad, durften auch für das Spiel gegen Slovacko keine Auswärtskarten verkauft werden, der FC wird also ohne die Unterstützung der eigenen Fans antreten müssen. Am 6. Spieltag könnte es dann vor ausverkauftem Haus zum Entscheidungsspiel gegen Nizza kommen. Mehr zum Spiel des 1. FC Köln erfahren Sie bei 24RHEIN.

UEFA Europa Conference League, 5. Spieltag 1. FC Slovacko - 1. FC Köln Anpfiff: 27. Oktober 2022, 18.45 Uhr Stadion: Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty

