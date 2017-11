So sehen Sie 1. FC Köln gegen BATE Borisov live im TV und im Live-Stream

In Weißrussland sprinteten die Kölner vergebens, 0:1 hieß es am Ende aus ihrer Sicht.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Europa-League-Partie 1. FC Köln gegen BATE Borisov live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Köln - Donnerstagabend, Flutlicht, Europa League. Eigentlich müsste da bei jedem Fan des 1. FC Köln das Herz vor Vorfreude hüpfen. Doch die anfängliche Euphorie ist mittlerweile dem Pessimismus gewichen, nach drei Niederlagen steht der „Effzeh“ in dem Wettbewerb mit dem Rücken an der Wand.

Beim Gegner der Domstädter, BATE Borisov, läuft es in der Europa League hingegen überraschend gut. Die Weißrussen waren vor dem Start der Gruppenphase in der Gruppe H auf dem Papier klarer Außenseiter, spielen sie doch mit dem FC Arsenal, Roter Stern Belgrad und auch dem 1. FC Köln in einer Gruppe - Klubs, die vorher als deutlich stärker eingeschätzt worden waren. Dass Borisov aber noch immer punktgleich mit Belgrad auf Rang drei liegt und somit gute Chancen auf das Weiterkommen hat, ist unerwartet. Das Rückspiel gegen die Kölner dürfte für Borisov richtungsweisend sein. Sollten die Weißrussen tatsächlich punkten können, wäre die Sensation nah.

1. FC Köln: Mit dem Rücken an der Wand

Der 1. FC Köln steht nach den Niederlagen gegen den FC Arsenal (1:3), Roter Stern Belgrad (0:1) und BATE Borisov (0:1) in der Europa League gehörig unter Druck. Der Einzug in die nächste Runde des internationalen Wettbewerbs ist in weite Ferne gerückt. Vier Punkte haben die Domstädter aktuell Rückstand auf Rang zwei, der das Vorrücken in die K.o.-Phase bedeuten würde. Schwierig, aber bei drei noch ausstehenden Spielen nicht unmöglich. Sollten die Kölner gegen Borisov jedoch nicht gewinnen, sind die internationalen Auftritte in dieser Spielzeit vorbei.

Bei den Kölnern herrscht schon die gesamte Spielzeit große Unruhe. Unlängst trennten sich zudem die Wege von Sportchef Jörg Schmadtke und dem FC. In der Bundesliga ist die Mannschaft von Trainer Peter Stöger noch immer sieglos. Immerhin: Im Pokal gelang gegen Hertha BSC der Einzug in das Achtelfinale.

Im Spiel gegen Borisov ist nun vor allem die Offensivabteilung gefordert. Im Hinspiel gegen die Weißrussen hatten die Kölner zahlreiche Torchancen, verließen den Platz aber dennoch als Verlierer. „Es läuft einfach brutal“, sagte Abwehrspieler Dominic Maroh nach dem Spiel gegen den weißrussischen Meister. Nach der Niederlage hatten die mitgereisten Anhänger des FC erstmals gegen Spieler und Verantwortliche gehetzt. „Wir haben die Schnauze voll“, schallte es durch das Stadion. „Klar, dass auch den Fans die Niederlagen auf den Keks gehen“, zeigte sich Maroh verständnisvoll. Trainer Peter Stöger forderte von seiner Mannschaft nun Charakter, um „jetzt wieder aufzustehen und uns neu aufzustellen, um da rauszukommen“.

Gegen Barisov können die Kölner nun einen Schritt aus der Krise machen. Anpfiff im Rheinenergiestadion ist um 21.05 Uhr.

1. FC Köln - BATE Borisov: Europa League live auf Sport1

Der Spartensender Sport1 überträgt die Begegnung des 1. FC Köln und BATE Borisov live und in voller Länge. Das ganze Abendprogramm steht beim Münchner Sender unter dem Zeichen Europa League: Schon ab 19 Uhr startet Sport1 den „UEFA Europa League Countdown“ mit den Moderatoren Oliver Schwesinger und Ruth Hofmann. Ab 21 Uhr wird live aus Köln gesendet, dann übernehmen Moderator Jochen Stutzky und Kommentator Markus Höhner. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 21.05 Uhr.

Im Anschluss an das Spiel, also ab ca. 23 Uhr, sendet der Kanal die Analyse der vorausgegangenen Partie sowie die Highlights des Europa-League-Spieltags. Die Partien mit deutscher Beteiligung stehen dabei im Fokus

1. FC Köln - BATE Borisov: Europa League im Live-Stream von Sport1

Neben ihrem TV-Programm bietet Sport1 auch einen Live-Stream im Internet. Falls Sie also keinen Zugang zu einem TV-Gerät haben, beziehungsweise es bevorzugen, die Begegnung 1. FC Köln gegen BATE Borisov auf Ihren Laptop, Smartphone oder Tablet zu verfolgen, bietet Ihnen der Sportsender die Möglichkeit dazu.

Für Ihr Smartphone und Ihr Tablet hat Sport1 sogar die passende App, um das Abspielen des Live-Streams zu erleichtern. Als Apple-Nutzer finden Sie diese im iTunes-Store, mit einem Android-Handy im Google Play Store.

Hinweis der Redaktion: Achten Sie beim Abspielen des Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung. Besteht diese nicht, kann es dazu kommen, dass ihr monatliches mobiles Datenvolumen schnell aufgebraucht wird. Hierbei können im schlimmsten Fall hohe Folgekosten für Sie entstehen.

1. FC Köln - BATE Borisov: Europa League live im Pay-TV bei Sky

Wie üblich überträgt der Pay-TV-Sender Sky sämtliche Spiele der UEFA Europa League mit deutscher Beteiligung, somit auch die Partie 1. FC Köln gegen BATE Borisov. Ab 21 Uhr zeigen die Kanäle Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD die Partie live und in voller Länge. Kommentiert wird das Spiel von Markus Gaupp.

Sollten Sie auch das parallel laufende Spiel der Hertha gegen Sorja Luhansk sehen wollen, empfiehlt sich die Konferenz auf Sky Sport 1 beziehungsweise Sky Sport 1 HD. Hier kommentiert Holger Pfandt die Partie.

1. FC Köln - BATE Borisov: Europa League im Live-Stream bei SkyGo

Sky-Kunden können die Begegnung 1. FC Köln gegen BATE Borisov nicht nur im TV verfolgen sondern auch im Live-Stream von SkyGo. Hierzu müssen Sie sich lediglich mit Ihren Sky-Kundendaten auf der Homepage einloggen und den passenden Live-Stream auswählen. Sollten Sie also keinen Zugang zu einem Fernseher haben, können Sie die Europa-League-Partie auch auf Ihrem Laptop, Smartphone oder Tablet sehen.

Für Smartphone und Tablet hat Sky sogar die passende App entwickelt. Diese finden Sie als Apple-Kunde im iTunes-Store. Als Besitzer eines Android-Smartphones finden Sie die App im Google Play Store.

1. FC Köln - BATE Borisov: Die Europa League im Live-Ticker

Alle drei Europa-League-Spiele können Sie auch dieses Mal wieder über unseren Konferenz-Live-Ticker verfolgen: Hier bleiben Sie stets über Spielstand und Tore in den Partien 1. FC Köln gegen BATE Borisov, Hertha BSC gegen Sorja Luhansk und Istanbul Basaksehir gegen TSG 1899 Hoffenheim auf dem Laufenden.

Die Tabelle der Gruppe H

Platz Verein Spiele Tordifferenz Punkte 1 FC Arsenal 3 8:3 9 2 Roter Stern Belgrad 3 2:2 4 3 BATE Borisov 3 4:5 4 4 1. FC Köln 3 1:5 0

1. FC Köln - BATE Borisov: Die bisherigen Begegnungen