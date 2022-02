Europa-League-Achtelfinale: Hier sehen Sie die Auslosung live im TV und im Live-Stream

Von: Patrick Mayer

Am Freitag werden die Achtelfinal-Paarungen der Europa League ausgelost. © Richard Juilliart/picture alliance/dpa/UEFA via Getty Images

An diesem Freitag wird das Achtelfinale der Europa League ausgelost. Wer zeigt die Auslosung live im TV und im Live-Stream? tz.de verschafft einen Überblick.

München/Nyon - Ist gerade dieser Wettbewerb die beste Chance für einen Klub aus der Fußball-Bundesliga, international etwas zu gewinnen? Die Europa League ist quasi der kleine Bruder der Champions League, hat in der Regel aber engere Duelle zu liefern, deren Ausgang sich schlechter prognostizieren lässt.

Europa-League-Achtelfinale: So sehen Sie die Auslosung live im TV und im Live-Stream

Insbesondere Eintracht Frankfurt liebt die Europapokal-Abende in diesem Wettbewerb nachweislich, und mit den Hessen ihre Fans, die in der Vergangenheit zu Tausenden zu Auswärtsspielen strömten. Und auch an diesem Freitag wird die Eintracht wieder in einem der Lostöpfe sein, wenn der europäische Fußballverband Uefa im Schweizer Nyon ab 12 Uhr das Achtelfinale (10. und 17. März 2022) auslost.

Neben den Frankfurtern hatte sich nach der Vorrunde als Gruppenerster auch das Bundesliga-Spitzenteam Bayer Leverkusen um Jungstar Florian Wirtz und Torjäger Patrik Schick direkt für die K.o.-Phase qualifiziert, die am 18. Mai mit dem Finale im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán im südspanischen Sevilla endet. Gut schnitt neben der Bundesliga in der Gruppenphase auch die französische Ligue 1 ab, vertreten durch die AS Monaco und Olympique Lyon um Ex-Bayern-Star Jerome Boateng.

Spielort für das Europa-League Finale 2022: das Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla. © IMAGO / eu-images

Europa League: Im Achtelfinale gesetzte Teams aus der Vorrunde

Deutschland Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen Frankreich Olympique Lyon, AS Monaco England West Ham United Türkei Galatasaray Istanbul Russland Spartak Moskau Serbien Roter Stern Belgrad

Zu den bereits acht qualifizierten Mannschaften kamen in den Playoffs (17. und 24. Februar 2022) acht weitere Teams für das Europa-League-Achtelfinale hinzu. In den Ausscheidungsspielen traten die „Absteiger“ aus der Champions League um Borussia Dortmund gegen die Gruppenzweiten aus der Europa League an. Doch: Wie läuft nun die Auslosung ab? Wer ist in welchen Lostöpfen?

Europa-League-Achtelfinale, Auslosung in Nyon, Lostöpfe und Regeln:

Lostopf 1 (acht Gruppensieger aus Vorrunde): Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Olympique Lyon, AS Monaco, West Ham United, Galatasaray Istanbul, Roter Stern Belgrad, Spartak Moskau

(acht Gruppensieger aus Vorrunde): Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Olympique Lyon, AS Monaco, West Ham United, Galatasaray Istanbul, Roter Stern Belgrad, Spartak Moskau Lostopf 2 (acht qualifizierte Teams aus Playoffs)

(acht qualifizierte Teams aus Playoffs) Mannschaften aus einem gleichen Verband können nicht gegeneinander antreten. Zum Beispiel sind damit Duelle zwischen Klubs aus der deutschen Fußball Bundesliga ausgeschlossen.

Gruppensieger der Europa-League-Vorrunde haben im Rückspiel Heimrecht.

Europa-League-Termine im Überblick: Achtelfinale im März, Finale in Sevilla

Achtelfinale 10. und 17. März Viertelfinale 7. und 14. April Halbfinale 28. April und 5. Mai Finale 28. Mai Finalort Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla

Europa-League-Achtelfinale: So sehen Sie die Auslosung live im TV

Die Auslosung gibt es für alle Abonnenten bei Sky Sport News HD. Der Pay-TV-Sender zeigt das Event aus Nyon über seinen Nachrichtenkanal, für den man seit Juli 2021 wieder ein Abo braucht.

Europa-League-Achtelfinale: Hier sehen Sie die Auslosung im Live-Stream

Die Auslosung des Europa-League-Achtelfinales können Fans zudem live im Stream über skysport.de und in der Sky-Sport-App mitverfolgen. Wichtig: Die Sky Sport App kann kostenlos im App Store und Google Play Store heruntergeladen werden. Über beide Plattformen wird als Video-Format der TV-Sender Sky Sport News HD ausgestrahlt - womit Fußball-Anhänger die Auslosung auch online sehen können.

Europa-League-Achtelfinale, Auslosung Freitag, 25. Februar, ab 12 Uhr, in Nyon Live im TV Sky Sport News HD (für Abonnenten) Live-Stream skysport.de, Sky Sport App Live-Ticker tz.de

Europa-League-Achtelfinale: Die Auslosung im Live-Ticker von tz.de

Wenn Sie keine Gelegenheit haben, sich die Auslosung live im TV oder im Live-Stream anzusehen, haben wir die Lösung für Sie. Es kann ja gut sein, dass Sie gerade noch in der Arbeit sitzen. Oder an einem Freitagmittag unterwegs sind. Keine Sorge. tz.de begleitet die Auslosung des Europa-League-Achtelfinales im Live-Ticker. (pm)