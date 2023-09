Europa League: Hier läuft die Auslosung heute live im TV und Stream

Von: Christoph Wutz

Mit Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg spielen zwei Bundesliga-Teams in der Europa League. Am Freitag werden die Gruppen ausgelost. Hier sehen Sie die Ziehung live im TV und Stream.

Frankfurt – Es geht wieder los: Die Europa League startet in die Saison 2023/24 und bietet auch in diesem Jahr zahlreiche hochkarätige Duelle. Nachdem die „Werkself“ in der letzten Spielzeit erst im Halbfinale in der AS Rom ihren Meister fand, greift Bayer Leverkusen in diesem Jahr nach dem Titel. Die Gruppenphase wird am heutigen Freitag, 1. September, ab 13 Uhr in Monaco ausgelost – wir zeigen Ihnen, wo Sie die Ziehung live im TV und Stream verfolgen können.

Auslosung zur Gruppenphase der Europa League live im TV: Nur ein Sender überträgt die Ziehung

Die Auslosung zur Gruppenphase der Europa League wird am Freitag, 1. September, ab 13 Uhr live im TV bei Sky Sport News HD zu sehen sein.

Auslosung zur Gruppenphase der Europa League live im Stream – kostenlos

Die Auslosung zur Gruppenphase der Europa League wird am Freitag, 1. September, ab 13 Uhr live im Internet auf folgenden Streams zu sehen sein:

live im Internet auf folgenden Streams zu sehen sein: skysport.de , Sky-Sport-App (kostenlos)

, (kostenlos) sport.de (kostenlos)

(kostenlos) uefa.com (kostenlos)

Zwei deutsche Vereine in der Europa League – die vier Lostöpfe

Im vergangenen Jahr triumphierte einmal mehr der FC Sevilla im Finale gegen die AS Rom. In diesem Jahr hegen auch zwei deutsche Mannschaften Ambitionen auf den Titel, den Eintracht Frankfurt vor zwei Jahren gewann.

Auch in diesem Jahr dürfen sich Fußball-Fans auf viele hochspannende und -karätige Duelle im Kampf um die begehrte Europa-League-Trophäe freuen. © Imago / Ulrich Hufnagel

Topf 1 der Ziehung hat Champions-League-Niveau: Liverpool, Ajax Amsterdam und die AS Rom versprechen hochklassigen Fußball. Auch Bayer Leverkusen befindet sich darin und führt damit sicher eine der Gruppen an.

Topf 1:

West Ham United

Liverpool FC

AS Rom

Ajax Amsterdam

FC Villareal

Bayer 04 Leverkusen

Atalanta Bergamo

Glasgow Rangers

Auch in Topf 2 warten mit Olympique Marseille, Sporting Lissabon oder auch Olympiakos Piräus einige Hochkaräter.

Topf 2:

Sporting Lissabon

Slavia Prag

Stade Rennes

Olympiakos Piräus

Real Betis Sevilla

Linzer ASK

Olympique Marseille

Qarabag Agdam

Topf 3 enthält mit dem SC Freiburg einen weiteren deutschen Vertreter. Außerdem finden sich darin mit Brighton & Hove Albion und Royale Union Saint-Gilloise zwei Geheimfavoriten.

Topf 3:

Molde FK

Brighton & Hove Albion

FC Sheriff Tiraspol

Royale Union Saint-Gilloise

SC Freiburg

Sparta Prag

Maccabi Haifa

SK Sturm Graz

Und im vierten Lostopf tummeln sich unter anderem der polnische (Raków Tschenstochau) und der zypriotische Meister (Aris Limassol) der vergangenen Saison.

Topf 4:

FC Toulouse

AEK Athen

FK TSC Bačka Topola

Servette Genf

Panathinaikos Athen

Raków Tschenstochau

Aris Limassol

BK Häcken

Hammerlose in der Europa League? Leverkusen und Freiburg drohen schwere Gruppen

Bayer Leverkusen droht eine schwere Gruppe: Mögliche Kontrahenten heißen Olympique Marseille, Premier-League-Überraschungsteam Brighton & Hove Albion und AEK Athen aus Griechenland. Dennoch dürfte die „Werkself“ in jeder möglichen Konstellation als Favorit in die Gruppenphase starten – und sich realistische Hoffnungen auf den Titel machen.

Anders steht es um den SC Freiburg. Den Breisgauern drohen als in Topf 3 gesetztes Team früh Duelle mit Topklubs wie Liverpool oder Ajax Amsterdam. Allerdings zeigte die Elf von Christian Streich bereits im vergangenen Jahr in der Europa League, dass sie auf diesem hohen Niveau mitspielen kann. Erst im Achtelfinale fand die Europa-League-Reise der Freiburger damals ein Ende, als der SC an Juventus Turin scheiterte.

Ab Freitagnachmittag wissen die Vereine, mit wem sie es in der Vorrunde zu tun bekommen – wir sind gespannt und werden die Auslosung auf den Portalen von IPPEN.MEDIA außerdem im Live-Ticker begleiten. (wuc)