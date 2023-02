Auslosung der Europa League live im TV und Stream: Gegen wen spielen die Bundesliga-Teams?

Achtelfinale des Europapokals

Am Freitag findet die Auslosung der Europa League statt.

Am Freitagmittag wird das Achtelfinale der UEFA Europa League ausgelost. Alle Infos, wo die Ziehung heute live im TV und Stream übertragen wird.

Nyon ‒ Die Europa League scheint den Bundesligisten endlich wieder zu gefallen. Nach dem Titel-Gewinn von Eintracht Frankfurt im Vorjahr befinden sich drei deutsche Mannschaften in der Achtelfinal-Auslosung. Der SC Freiburg war ohnehin schon qualifiziert und durfte die K.O.-Runden-Playoffs dank des Gruppensieges überspringen.

Union Berlin qualifizierte sich am Donnerstagabend sensationell gegen Ajax Amsterdam. An der Alten Försterei besiegten die Eisernen den niederländischen Rekordmeister mit 3:1 und entfachen damit vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern eine Euphorie, die durchaus an die Eintracht erinnert. Auch Bayer Leverkusen setzte sich dramatisch durch. In Monaco kämpfte sich die Werkself ins Elfmeterschießen und behielten dabei mit fünf verwandelten Elfmetern die Nerven.

UEFA Europa League: Die Lostöpfe im Überblick

Gruppensieger (Gesetzt) Playoffs-Sieger (ungesetzt) SC Freiburg 1. FC Union Berlin Betis Sevilla Bayer 04 Leverkusen Fenerbahce Manchester United Ferencvaros AS Rom Feyenoord Rotterdam FC Sevilla FC Arsenal Shaktar Donezk Real Sociedad Sporting Lissabon Union Saint-Gilloise Juventus Turin

Die Auslosung beginnt am Freitagmittag ab 12.00 Uhr im UEFA-Hauptquartier in Nyon. Die Gruppensieger werden gegen die Sieger der Playoffs-Runde spielen und das Rückspiel als gesetzte Teams sicher vor heimischem Publikum bestreiten. Mannschaften aus dem gleichen Land werden nicht gegeneinander antreten können.

Im Anschluss an die Ziehung der Europa League wird außerdem das Achtelfinale der Europa Conference League ausgelost. Die findet aufgrund des Ausscheidens des 1. FC Köln in der Gruppenphase jedoch ohne deutsche Beteiligung statt.

Wo läuft die Auslosung der UEFA Europa League heute live im TV und Stream

Wer die Ziehungen im TV sehen möchte, benötigt ein Sky-Abonnement. Sky Sport News HD überträgt das Event live ab 11.55 Uhr.

UEFA Europa League Auslosung Achtelfinale TV: Sky Sport News HD Live-Stream (kostenpflichtig) Sky Go, WOW, RTL+ Live-Stream (kostenlos) uefa.com

Kunden von RTL+ können die Ziehung im Live-Stream verfolgen. Fans, die keines dieser Abos abgeschlossen haben, müssen lediglich die Homepage der UFEA (uefa.com) aufsuchen und können die Ziehung dort kostenlos schauen.

Eine weitere Möglichkeit: Die Ziehung bei tz.de verfolgen: Auf wen treffen die deutschen Klubs im Achtelfinale? Hier geht‘s zur Auslosung im Live-Ticker. (ta)