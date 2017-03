Europa League: So sehen Sie die Auslosung für das Viertelfinale heute live im TV und im Live-Stream

Nyon - Wie sehen die Partien für das Viertelfinale der Europa League 2017 aus? Hier erfahren Sie, wie Sie die Auslosung heute live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Nur noch acht Teams kämpfen um die Nachfolge des FC Sevilla, der den Wettbewerb in den vergangenen drei Jahren dominiert hat, in diesem Jahr jedoch in der Champions League mitmischt. Die K.o.-Runde der Europa League sieht einen engen Terminkalender vor. Während in der Königsklasse die Achtelfinals anstanden, musste in der Europa League zuvor noch die Runde der letzten 32 gespielt werden. Neben den 24 Mannschaften, die sich aus den 12 Gruppen qualifizieren, kommen noch die acht Gruppendritten aus der Champions League dazu.

Während der FC Schalke relativ souverän PAOK Saloniki ausschaltete, mühte sich Borussia Mönchengladbach gegen den AC Florenz und konnte sich nur dank einer starken Aufholjagd im Rückspiel für das Achtelfinale qualifizieren. Dort treffen die Fohlen im deutschen Duell ausgerechnet auf den Bundesliga-Konkurrenten Schalke 04. Im Hinspiel gab es ein 1:1 in Gelsenkirchen - die Borussia hat damit vor dem Rückspiel am Donnerstag die bessere Ausgangsposition.

Hier erfahren Sie außerdem, wie Sie die Auslosung des Viertelfinals der Champions League live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Europa League 2017: Diese Teams stehen im Viertelfinale

Diese acht europäischen Mannschaften haben sich für das Viertelfinale der diesjährigen UEFA Europa League qualifiziert:

Celta Vigo (gegen FK Krasnodar durchgesetzt) Beşiktaş Istanbul (gegen Olympiakos Piräus durchgesetzt) RSC Anderlecht (gegen APOEL Nikosia durchgesetzt) KRC Genk (gegen KAA Gent durchgesetzt) Ajax Amsterdam (gegen FC Kopenhagen durchgesetzt) Olympique Lyon (gegen AS Rom durchgesetzt) Manchester United (gegen FK Rostow durchgesetzt) FC Schalke 04 (gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt)

Die Auslosung findet am Freitag, 17. März, um 13 Uhr in Nyon direkt im Anschluss an die Auslosung der Champions-League-Viertelfinals statt und ist eine offene Auslosung. Damit sind keine Teams gesetzt und es kann erneut zu verbandsinternen Duellen kommen, wie auch schon im Achtelfinale. Heißt: Es dürfen auch Vereine aus demselben Land gegeneinander antreten.

So können Sie die Auslosung für die Viertelfinals der Europa League 2017 im TV und im Live-Stream verfolgen.

Auslosung für das Viertelfinale 2017 heute live im Free-TV bei Eurosport, Sky Sport News HD und Sport1

Am Freitagmittag haben Sie die freie Auswahl, auf welchem Sender Sie die Auslosung verfolgen möchten. Denn sowohl Eurosport als auch Sky Sport News HD und Sport1 übertragen die Ziehung live im TV. Eurosport sendet direkt nach seiner Übertragung der Champions-League-Auslosung die Auslosung zu den Viertelfinals der Europa League. Auch Sky Sport News HD zeigt beide Auslosungen direkt nacheinander. Im Sky-Studio wird Kommentator Kai Dittmann zu Gast sein.

Auch Sport1 strahlt die Auslosung aus. Der Spartensender hält ebenfalls Rechte an der Europa League und wird pünktlich um 13 Uhr auf Sendung gehen. Anschließend gibt es eine Analyse zu den Duellen.

Auslosung für das Viertelfinale 2017 heute im Live-Stream im Eurosport Player, bei Sky Go, sport1.de und uefa.com

Auch bei den Live-Stream-Angeboten steht Ihnen eine bunte Möglichkeit zur Verfügung, wie Sie die Auslosung aus Nyon verfolgen können. Eurosport bietet neben der TV-Übertragung auch einen kostenlosen Live-Stream auf eurosport.de sowie den gewohnten Stream im kostenpflichtigen Eurosport Player, dessen App sie auch im iTunes- und im Google Play Store finden. Bei Sky Sport News HD ist die Sache ähnlich. Auch hier gibt es einen kostenlosen Live-Stream, der allerdings nur auf dem PC läuft. Zudem haben Sky-Kunden die Möglichkeit, die Auslosung über Sky Go zu sehen. Die dazugehörige Anwendung für Smartphone und Tablet gibt es im iTunes- und im Google Play Store zum Download. Sport1 zeigt die Auslosung ebenfalls im Internet live und kostenfrei auf sport1.de. Zu guter Letzt bietet auch die UEFA ihren eigenen Live-Stream an. Auf uefa.com müssen Sie allerdings auf einen deutschen Kommentar verzichten.

Achtung: Wenn Sie einen dieser Live-Streams nutzen, sollten Sie darauf achten, dass ihr mobiles Endgerät mit einem stabilen WLAN verbunden ist, da sonst möglicherweise Ihr gesamtes Datenvolumen aufgebraucht wird.

Auslosung für das Viertelfinale heute bei uns im Live-Ticker

Wie immer haben Sie natürlich bei uns die Möglichkeit, die Auslosung im Live-Ticker zu verfolgen. Hier bekommen Sie alle Informationen in Echtzeit!

