Europa League im Live-Ticker: Bayer Leverkusen in Italien gefordert - Werkself mit offensiver Startelf

Von: Antonio José Riether

Die Leverkusener um Florian Wirtz (Mitte) wollen auch in Bergamo jubeln. © Anke Waelischmiller/imago-images

Bayer Leverkusen will im Achtelfinale der Europa League gegen Atalanta Bergamo in die nächste Runde einziehen. Der Live-Ticker zum Hinspiel in Norditalien.

Zwei Bundesligisten stehen unter den letzten 16 Teams der Europa League*.

RB Leipzig* tritt nach einem UEFA-Urteil nicht gegen Spartak Moskau an und ist kampflos weiter.

Ab 21 Uhr (Live im TV und Stream) gastiert Bayer Leverkusen* im Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo.

Europa League: Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen -:- (-:-), 21 Uhr

Aufstellung Atalanta Bergamo: Musso - Rafael Toloi, Demiral, Djimsiti - Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta - Koopmeiners - Muriel, Malinovskyi Aufstellung Bayer 04 Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker - Palacios, Aranguiz - Diaby, Wirtz, Adli - Alario Tore:

Update, 20.25 Uhr: Noch eine knappe halbe Stunde bis zum Auswärtsspiel der Werkself bei Atalanta Bergamo. Beide Mannschaften trafen bislang noch nicht aufeinander, somit gibt es auch keine Daten über vergangene Aufeinandertreffen. Die Statistik wird ohnehin nicht entscheidend sein, wenn sich die beiden Teams im Achtelfinale duellieren.

Update, 20.05 Uhr: Die Aufstellungen beider Teams sind nun da. Während Atalanta-Coach Gasperini im Heimspiel auf eine Dreierkette setzt, beginnt Leverkusen mit einer Vierer-Abwehrreihe. Vor dem Südamerika-Mittelfeld bestehend aus Exequiel Palacios und Charles Aranguiz setzt Bayer-Trainer Seoane auf Offensiv-Power: Moussa Diaby und Amine Adli besetzen die Flügel, Florian Wirtz agiert in der Mitte. Für den verletzten Patrik Schick stürmt Lucas Alario.

Europa League: Bayer Leverkusen bei Atalanta Bergamo heute live - Werkself gewann bereits einmal den Titel

Update vom 10. März, 19.56 Uhr: In einer guten Stunde steht das Achtelfinal-Hinspiel für Bayer Leverkusen an. Die Werkself misst sich mit Atalanta Bergamo, dem Tabellenfünften der Serie A, und hofft dabei, sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu schaffen. Die Auswärtstorregel gibt es seit neuestem nicht mehr, ein Auswärtssieg in der Lombardei wäre darum enorm wichtig.

Update vom 10. März, 19.27 Uhr: Noch rund eineinhalb Stunden bis zum Achtelfinal-Hinspiel zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo. Beide Mannschaften sind keine kleinen Lichter in der Europa League, die Werkself gewann im Jahr 1988 sogar den Vorgänger-Wettbewerb UEFA-Cup. Atalanta hingegen stieß es bei den neun vorangegangenen Europapokal-Teilnahmen nur zweimal bis ins Viertelfinale vor, zuletzt gelang dies in der Champions-League-Saison 2019/20. Beide Teams wären durchaus in der Lage, weit zu kommen. Für eines ist im Achtelfinale jedoch Schluss.

Europa League: Bayer Leverkusen bei Atalanta Bergamo - Achtelfinal-Hinspiel im Live-Ticker

Erstmeldung vom 10. März:

Bergamo - Am Wochenende holten die Leverkusener noch ein 1:1 in der Allianz Arena gegen den FC Bayern, am Donnerstagabend soll bei Atalanta Bergamo* der erste Schritt in Richtung Europa-League-Viertelfinale gemacht werden. Der Tabellendritte der Bundesliga erwartet ein enges Spiel zwischen zwei Mannschaften mit großem Offensivdrang. Um 21 Uhr beginnt der Europapokal-Abend im Gewiss Stadium, bei dem Leverkusen auf zwei Leistungsträger verzichten muss.

Europa League: Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen im Live-Ticker - Seoane warnt seine Werkself

In Norditalien wird Toptorjäger Patrik Schick aufgrund seines Muskelfasserrisses in der linken Wade nicht mitwirken können. Zudem ist Mittelfeldspieler Kerem Demirbay nach seiner Roten Karte aus dem Gruppenspiel gegen Betis Sevilla gesperrt und steht somit erst im Rückspiel wieder zur Verfügung. Demirbay wird gegen Atalanta durch den Argentinier Exequiel Palacios ersetzt, wie Trainer Gerardo Seoane am Mittwoch bestätigte.

Die Form der Leverkusener sollte Mut für das Hinspiel in Bergamo geben, von den letzten sieben Spielen gewann man fünf und verlor nur eines. Dennoch warnt der Chefcoach vor dem kommenden Gegner: „Atalanta ist im Kollektiv sehr stark“, so Seoane. „Sie haben in den letzten Jahren gute Spieler entwickelt. Wir haben die Mannschaft genau studiert - es wird eine schwierige Aufgabe, aber wir können das schaffen.“

Europa League: Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen im Live-Ticker - Italiener unterlagen am Wochenende

Atalanta Bergamo gelangte über den dritten Platz in der Gruppenphase der Champions League* in die Europa League. Der aktuelle Tabellenfünfte der Serie A musste sich hinter Manchester United und dem FC Villarreal einordnen. Am Wochenende musste das Team von Coach Gian Piero Gasperini eine 0:1-Pleige bei der AS Rom hinnehmen, nun hofft der 64-Jährige auf eine Wende im Heimspiel gegen die Werkself, die im Jahr 1988 bereits den UEFA-Cup gewinnen konnte. (ajr)