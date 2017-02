So sehen Sie Borussia Mönchengladbach gegen AC Florenz live im TV und Live-Stream

München - Borussia Mönchengladbach empfängt zum Hinspiel der Zwischenrunde der Europa League den AC Florenz. So können Sie das Spiel im TV oder per Live-Stream sehen.

Unter dem neuen Trainer Dieter Hecking erlebt Borussia Mönchengladbach derzeit einen lang ersehnten Aufschwung. In seinen bisherigen vier Ligaspielen holte Hecking zehn Punkte, einen besseren Start hatte noch kein Trainer in Gladbach hingelegt. Dazu kam ein Sieg gegen den Zweitligisten Fürth im Achtelfinale des DFB-Pokals.

Mit diesen Erfolgen im Rücken gehen die Gladbacher optimistisch in den dritten laufenden Wettbewerb. Nach dem Aus in der Champions League starten die Fohlen nun in der Europa League und treffen dort in der Zwischenrunde auf den AC Florenz. Die Italiener sind seit vielen Jahren Stammgast in der Europa League. Ihr bestes Ergebnis in diesem Wettbewerb feierten sie in der Saison 2014/15, als sie das Halbfinale erreichten. Das Duell gegen Gladbach ist eine Premiere, denn die beiden Teams haben in ihrer Vereinsgeschichte noch nie gegeneinander gespielt.

Das Hinspiel auf dem Weg ins Achtelfinale findet am Donnerstag, 16. Februar statt. Anstoß im Gladbacher Borussia Park ist um 19 Uhr. Können die Fohlen ihre Erfolgssträhne auch im internationalen Geschäft fortsetzen? Wir zeigen Ihnen, wo die Partie im Fernsehen oder im Live-Stream läuft.

Borussia Mönchengladbach gegen AC Florenz: Die UEFA Europa League live im TV bei Sky

Das Hinspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem AC Florenz wird exklusiv von Sky übertragen. Abonennten des Pay-TV-Senders können ihre Reciever und Fernseher bereits um 18.30 Uhr einschalten. Dann begrüßt Moderatorin Britta Hofmann Sie auf den Kanälen Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Dort läuft ab 19 Uhr die Konferenz mit Ausschnitten aus allen Partien, die zeitgleich stattfinden. Aus Mönchengladbach meldet sich dabei Kommentator Holger Pfandt.

Wer das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem AC Florenz in voller Länge sehen möchte, der kann ab 19 Uhr auf Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD umschalten. Dort wird die Begegnung ohne Unterbrechungen gezeigt und von Tom Beyer kommentiert.

Borussia Mönchengladbach gegen AC Florenz: Die UEFA Europa League im Live-Stream via SkyGo

Sky-Abonennten haben außerdem kostenlos Zugriff auf den Streamingdienst SkyGo. Dort stehen Live-Streams des kompletten Programms zur Verfügung. Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz können also auch im Internet angesehen werden. Wer dafür ein Tablet oder Smartphone benutzt, kann SkyGo auch über die gleichnamige App bedienen. Sie kann kostenlos bei iTunes (für Apple-Geräte) oder im Google Play Store (für Android-Geräte) heruntergeladen werden. Allerdings funktioniert SkyGo bisher nur auf diesen Android-Geräten.

Borussia Mönchengladbach gegen AC Florenz: Die UEFA Europa League im Live-Stream ohne SkyGo

Ohne Sky-Abo bleibt Fußballfans natürlich die Möglichkeit, das Spiel bei Freunden oder in der nächsten Wirtschaft anzuschauen - oder man sucht sich im Internet einen anderen Live-Stream. Dabei müssen Sie sich allerdings auf fremdsprachige Kommentare, nervige und anstößige Werbebanner und schlechte Bild- und Tonqualität einstellen. Auch sollten Sie das Risiko nicht unterschätzen, ihr Gerät beim Streamen durch einen Virus oder andere Malware zu beschädigen. Rechtlich gesehen liegt das Streamen nach wie vor in einer Grauzone. Im Zweifelsfall können Sie sich an dieser Übersicht legaler und kostenloser Live-Streams orientieren.

Achtung: Nutzen Sie zum Streamen immer eine stabile WLAN-Verbindung. Ansonsten verschwenden Sie womöglich Ihr gesamtes Datenvolumen, Live-Streams verbrauchen nämlich große Datenmengen.

Europa League live bei Sky - hier Abo bestellen

+ Fans ohne Sky-Abo schauen also bei der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem AC Florenz in die Röhre, was eine sichere und legale Live-Übertragung anbelangt. Doch auch hier gibt es Abhilfe.

Sie sind noch kein Sky-Abonnent, wolle es aber gerne werden? Sie wollen die Top-Europa-League-Spiele live? Unser Angebot für Sie: 50% sparen . Hier können Sie das limitierte Sky Sport Paket buchen (Partnerlink).

sr