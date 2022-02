Europa League heute live: RB Leipzig in Spanien gefordert - BVB will Hinspiel-Debakel abschütteln

Von: Antonio José Riether

Teilen

Im Hinspiel trennten sich RB Leipzig und Real Sociedad 2:2. © Michael Taeger/imago-images

Rückspiel der Europa-League-Playoffs: RB Leipzig ist in Spanien zum Siegen verpflichtet, der BVB muss hingegen einen Rückstand aufholen. Der Live-Ticker zu den beiden Partien.

Europa-League*-Playoffs: Real Sociedad - RB Leipzig (18.45 Uhr), Glasgow Rangers - BVB (21 Uhr)

Nach einem 2:2 im Hinspiel spielt RB Leipzig* in San Sebastian um das Europa-League-Achtelfinale.

Der BVB* verlor sein Hinspiel mit 2:4 und muss in Schottland einen Zwei-Tore-Rückstand drehen.

Europa-League-Playoffs: Real Sociedad - RB Leipzig -:- (-:-), 18.45 Uhr

Aufstellung Real Sociedad: Aufstellung RB Leipzig: Tore

>>Live-Ticker aktualisieren<<

Update vom 24. Februar, 17.14 Uhr: Keines der beiden Bundesliga-Teams konnte sich mit einem Sieg im Hinspiel der Playoffs zur Europa League in eine aussichtsreiche Position bringen. RB Leipzig muss nach dem 2:2 gegen Real Sociedad am vergangenen Donnerstag jedoch nicht derart zittern wie der BVB, der den Rangers mit 2:4 unterlag. Am heutigen Donnerstag machen die Sachsen in Anfang, ab 18.45 Uhr geht es für die Elf von Domenico Tedesco um den Verbleib im Europapokal.

Europa League heute live: RB Leipzig nach Remis in Hinspiel bei Real Sociedad gefordert

Erstmeldung vom 24. Februar:

San Sebastian - Die beiden Bundesligisten stehen nach durchwachsenen Hinspielen in den Playoffs der Europa League mächtig unter Druck. Während RB Leipzig trotz langer Überlegenheit nur ein unglückliches 2:2 im Hinspiel gegen Real Sociedad zustande brachte, blamierte sich der BVB im eigenen Stadion gegen die Glasgow Rangers*. Am Donnerstagabend muss Borussia Dortmund mit einer 2:4-Niederlage im Rücken im ausverkauften Ibrox Stadium antreten.

Lesen Sie auch Ajax-Stürmer Haller knackt Haalands Tor-Rekord Sebastien Haller hat einen Rekord in der Champions League aufgestellt. Der Stürmer von Ajax Amsterdam traf beim 2:1 (0:1)-Sieg seiner Mannschaft bei Besiktas Istanbul doppelt und hat nun neun Tore auf dem Konto. Ajax-Stürmer Haller knackt Haalands Tor-Rekord Europa League: Spannende Aufgaben für Dortmund und Leipzig Der BVB und RB Leipzig sehen gespannt der Auslosung der K.-o.-Runde der Europa League entgegen. Die Ziehung der Spielpaarungen zum Nachlesen. Europa League: Spannende Aufgaben für Dortmund und Leipzig

Europa League heute live: RB Leipzig bei Real Sociedad unter Zugzwang - BVB will Stimmung in Glasgow „aufsaugen“

RB Leipzig sollte die Leistung aus dem Hinspiel Hoffnung für die anstehende Aufgabe im Baskenland geben. Der dreifache Nationalspieler* Benjamin Henrichs bekräftigte die hohe Bedeutung des Rückspiels für die Sachsen. „Es ist für uns extrem wichtig, dort zu gewinnen und weiterzukommen. Das ist unser Anspruch, mit diesem Selbstbewusstsein sollten wir das Spiel angehen“, meinte der Rechtsverteidiger gegenüber dem Kicker.

Der BVB steht aufgrund der phasenweise desaströsen Leistung im Hinspiel gegen die Rangers in der Pflicht, einfach wird es jedoch nicht vor 50.000 größtenteils schottischen Fans. „Wir freuen uns alle, dass wir mal wieder in einem vollen Stadion spielen können. Das ist großartig. Wir müssen die Stimmung annehmen und versuchen, sie aufzusaugen und für uns zu nutzen“, meinte Trainer Marco Rose zwar.

Europa League heute live: Erling Haaland und zwei Innenverteidiger fehlen - Meunier kehrt zurück

Dennoch fehlt dem Chefcoach fehlt mit Erling Haaland* weiterhin der beste Torjäger, auch die Innenverteidiger Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou fallen aus. „Erling fehlt uns mittlerweile fast die Hälfte der Saison, wir haben trotzdem viele Tore erzielt“, meinte der Trainer vor der Partie bei den Rangers. Etwas Mut macht auch die Rückkehr des zuletzt verletzten Außenverteidigers Thomas Meunier, der sich fit meldete und mit der Mannschaft nach Glasgow reisen konnte. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA