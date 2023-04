Drama in der Europa League: Juve-Keeper muss mit Herzproblemen unter Tränen vom Platz

Von: Christoph Wutz

Schreckmoment beim Europa-League-Viertelfinal-Hinspiel zwischen Juventus Turin und Sporting Lissabon: Juve-Schlussmann Wojciech Szczesny musste mit Herzbeschwerden ausgewechselt werden.

Turin – Juventus Turin hat sich vor heimischer Kulisse im Hinspiel des Viertelfinal-Duells in der Europa League mit Sporting Lissabon eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erarbeitet. Die „Alte Dame“ gewann durch ein Abstaubertor von Innenverteidiger Federico Gatti in der 73. Minute mit 1:0. Allerdings geriet das Spielgeschehen im Rahmen der Partie in den Hintergrund: Der Torhüter der Gastgeber, Wojciech Szczesny, beklagte sich während der Begegnung ber Herzprobleme und verließ weinend den Rasen.

Juve-Torhüter Szczesny mit Schmerzen im Herzbereich ausgewechselt

Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff fasste sich der polnische Torwart, der seit 2017 für Juve aufläuft, an seine linke Brust und machte einen unruhigen Eindruck. Daraufhin untersuchte ihn das medizische Personal der Gastgeber kurz auf dem Platz. Szczesny konnte zwar selbstständig stehen und war bei Bewusstsein, ging aber aufgrund anhaltender Beschwerden in Rücksprache mit den Teamärzten von Juve vom Feld – unter Tränen.

Auch seine Mitspieler machten einen besorgten Eindruck. Insbesondere Manuel Locatelli, Juan Cuadrado und Szczesnys Nationalmannschaftskollege Arkadiusz Milik kümmerten sich schnell um den 32-jährigen Torhüter. Und auch Sporting-Spieler sprachen ihm gut zu und drückten ihre Verbundenheit aus, als Szczesny ausgewechselt wurde.

Name: Wojciech Szczesny Geboren: 18. April 1990 (Alter: 32 Jahre), Warschau, Polen Position: Torwart Vertrag bei Juventus Turin bis: 30.06.2024 Marktwert: 13 Millionen Euro

Szczesny zu seinen Herzproblemen: „Ich hatte Angst“

Die medizinische Abteilung der „Alten Dame“ untersuchte Szczesny, der auf den Spitznamen „Tek“ hört, dem Portal Goal.com zufolge direkt nach seiner Auswechslung im Stadion. Dabei konstatierte sie zwar Atemnot und einen erhöhten Puls, aber ein Elektrokardiogramm ergab keine ernsteren Beschwerden, sodass Juventus noch während des Spiels in den sozialen Medien Entwarnung gab: „Nach einer ersten Untersuchung geht es Tek gut.“

Und auch Szczesny selbst zeigte sich nach der Partie im Interview mit Sky Italia beruhigt und positiv: „Es geht mir gut, ich war ein wenig ängstlich, aber wir haben alle Tests gemacht und alles ist in Ordnung.“ Keine zwei Stunden hatte das noch ganz anders ausgesehen, als er mit trauriger Miene vom Spielfeld gegangen war. „Ich hatte Angst, es war mir noch nie passiert, ich hatte Schwierigkeiten zu atmen und es machte mir wirklich Sorgen“, sagte er am Sky-Mikrofon.

Juventus-Keeper Wojciech Szczesny (2. v. l.) verlässt unter Tränen den Platz. © Imago / Nicolo Campo

Szczesny nach dem Spiel schon wieder zu Scherzen aufgelegt

Für den Polen kam der italienische Keeper Mattia Perin ins Spiel und hielt seinen Kasten unter anderem mit zwei starken Paraden gegen Schüsse aus kurzer Distanz in der Nachspielzeit sauber. Beim Interview war Szczesny dann sogar schon wieder zu Scherzen aufgelegt – auf Kosten seines Kollegen: „Die Wahrheit ist, dass ich Mattia im Training in guter Form sah, ich fühlte mich müde und wusste, dass er in der 94. eine große Doppelparade haben würde. Nein, die Schüsse wurden direkt auf ihn abgefeuert.“

Das Verhältnis der beiden Torhüter beschrieb er aber als harmonisch: „Ich gratulierte ihm, er ist auch ein Typ mit einem Herzen aus Gold, wir verstehen uns gut.“ Perin war für Szczesny der „Mann des Spiels“, wie ihn der vereinseigene Twitter-Kanal zitierte.

Szczesny soll nun nochmal genau untersucht werden

Ob ihn der „Mann des Spiels“, wie der vereinseigene Twitter-Kanal Szczesny nach dem Spiel in Bezug auf Perin zitierte, auch am Sonntag beim Auswärtsspiel in der Serie A gegen Sassuolo vertritt, ist noch unklar. Wie Goal.com schreibt, soll der polnische Stammtorhüter von Juve zunächst nochmals ausführlich untersucht werden. (wuc)