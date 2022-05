Eintracht Frankfurt - West Ham im Live-Ticker: Fan-Chaos vor Rückspiel? Über 30 Festnahmen

Von: Florian Schimak

Eintracht Frankfurt gegen West Ham im Live-Ticker: Fan-Chaos vor Rückspiel? Über 30 Festnahmen © IMAGO / Focus Images

Eintracht Frankfurt will im Rückspiel des Halbfinals der Europa League gegen West Ham United den Finaleinzug perfekt machen. Die Partie im Live-Ticker.

Eintracht Frankfurt - West Ham United -:- (-:-), Do., 21 Uhr live auf RTL | Hinspiel 2:1

Gelingt der SGE der Coup? Das Rückspiel im Halbfinale der Europa League steht an

Die Hessen auf das Finale - verfolgen Sie die Partie im Frankfurt gegen West Ham im Live-Ticker

Eintracht Frankfurt - West Ham United -:- (-:-)

Aufstellung Eintracht: - Aufstellung West Ham: - Tore: -

Update vom 05. Mai, 18.08 Uhr: In knapp zwei Stunden wissen wir mehr in Sachen Aufstellungen. Dann werden beide Mannschaften ihre Teams präsentieren. Man darf gespannt sein, wen SGE-Coach Oliver Glasner beim wohl wichtigsten Spiel der letzten Jahre ins Rennen schicken wird.

Erstmeldung vom 05. Mai: München/Frankfurt - Es ist angerichtet! Eintracht Frankfurt kämpft gegen West Ham United um den Einzug ins Finale der Europa League, das am 18. Mai in Sevilla stattfindet. Im Hinspiel in London legten die SGE mit dem 2:1-Erfolg schon einmal den Grundstein. Machen die Fans der Hessen am Donnerstag den heimischen Deutsche-Bank-Park zum Tollhaus? Zur gleichen Zeit kämpft auch RB Leipzig bei den Glasgow Rangers um den Finaleinzug (Hinspiel 1:0).

Sportlich haben die Frankfurter in der Liga zuletzt ihre Stars größtenteils geschont, damit diese nun für die große Partie fit sind. Daher haben die letzten Ergebnisse auch wenig Aussagekraft. Für die SGE gab es eine verschmerzbare 0:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen. Die Hammers unterlagen derweil dem FC Arsenal in der Premier League.

Europa League: Eintracht Frankfurt gegen West Ham im Live-Ticker - Mehrere Festnahmen vor Spiel

Unschön: Vor der Partie zwischen der Eintracht und West Ham kam es in Frankfurt bereits zu einigen negativen Zwischenfällen. Die Polizei hatte bereits vor dem Halbfinal-Rückspiel alle Hände voll zu tun. Wenige Stunden vor dem Anpfiff vermeldeten die Beamten die Festnahme von über 30 randalierenden Fans beider Lager.

Video: Eintracht Frankfurt und RB Leipzig vor Einzug in Europa-League-Finale

Die Polizei musste nach eigenen Angaben „an mehreren Örtlichkeiten einschreiten, weil sich gewaltsuchende Anhänger beider Vereine Auseinandersetzungen lieferten beziehungsweise liefern wollten“. In Frankfurt werden 5000 Anhänger aus England erwartet, darunter auch sogenannte „Risikofans“. (smk/sid)