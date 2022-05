Europa-League-Finale: 50.000 Frankfurter treffen auf 100.000 Schotten

Von: Patrick Mayer

Mit Zehntausenden in Sevilla: die Fans von Eintracht Frankfurt. © CHRISTOF STACHE / AFP

Tradition pur: Eintracht Frankfurt und die Glasgow Rangers kämpfen im Finale um den Sieg in der Europa League. Verfolgen Sie das Endspiel aus Sevilla hier im Live-Ticker.

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers -:-, heute, 21 Uhr

Aufstellung Frankfurt: - Aufstellung Glasgow: - Tore: -

München/Sevilla - Die Uefa-Pokal-Saison 1980 ging in die Geschichte der Fußball-Bundesliga ein. Denn: Alle vier Mannschaften im Halbfinale kamen aus Deutschland. Letztlich setzte sich Eintracht Frankfurt in einem spektakulären Rückspiel 5:1 gegen den FC Bayern München durch. Borussia Mönchengladbach bezwang den VfB Stuttgart. Gladbach musste sich jedoch im Endspiel, das im Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde, der „Eintracht vom Main“ geschlagen geben.

Es war der bislang einzige Europapokal-Sieg für die Frankfurter. Genau das wollen die Hessen heute Abend ändern, wenn sie ab 21 Uhr im Finale der Europa League den Glasgow Rangers aus Schottland gegenüberstehen. Es ist ein Showdown mit absolutem Kultfaktor. Hinzukommt das altehrwürdige Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla als Endspielort. Gänsehaut garantiert! Das bedeutet aber auch eine riesige Herausforderung für die spanische Polizei.

Europa-League-Finale: Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers - 150.000 Fans in Sevilla dabei

Generalkommissar Juan Carlos Castro von Spaniens Policía Nacional sprach bei einer Pressekonferenz von „einem einzigen Wahnsinn“. 100.000 schottische Fans und 50.000 Deutsche erwarte die Polizei in Andalusien, erklärte der Einsatzleiter in Sevilla.

Diesem Ansturm samt unzähliger Charter-Flüge stünden in der Großstadt mit ihren rund 750.000 Einwohnern insgesamt 3000 Einsatzkräfte der Policía Nacional gegenüber, erklärte der Generalkommissar weiter. Die Stimmung ist schier greifbar.

Europa-League-Finale: Eintracht Frankfurt gewann 1980 den Uefa-Pokal

Uefa-Pokal 1979/80 Duell: Hinspiel: Rückspiel: Halbfinale: Bayern - Frankfurt 2:0 1:5 n.V. Halbfinale: Stuttgart - Gladbach 2:1 0:2 Finale: Gladbach - Frankfurt 3:2 0:1

„Ich will aus diesem Pokal saufen“, rief Eintracht-Präsident Peter Fischer in der Nacht zum Mittwoch den Gästen beim stilvollen Empfang des Fußball-Bundesligisten in einer Hacienda am Stadtrand von Sevilla zu: „Ein Europapokal-Sieg ist tausendmal besser als Sex. Weil diese Pokale gibt es verdammt, verdammt selten.“

Der SGE-Trainer blieb da schon sachlicher. „Unser Traum ist erst erfüllt, wenn wir gewonnen haben. Wir fühlen uns bereit“, sagte Oliver Glasner vor der Partie. Der 47-jährige Coach aus Österreich weiß, wie stark der schottische Vizemeister ist. Die Rangers schalteten unter anderem Borussia Dortmund im Achtelfinale und RB Leipzig im Europa-League-Halbfinale aus.

Im Video: Frankfurt-Trainer Glasner - „Jeder ist heiß aufs Finale“

„Sie sind sehr robust in den Zweikämpfen und zeigen eine große Bereitschaft, bei Ballverlusten weite Wege nach hinten zu gehen. Sie sind immer bereit, das eigene Tor zu verteidigen oder vorne ein Tor zu erzielen“, erklärte Glasner und forderte: „Wir brauchen eine absolute Topleistung.“ Bitter: Sein Landsmann und Abwehrchef, Martin Hinteregger, kann nicht spielen. Der 29-jährige Österreicher muss wegen einer schweren Muskelverletzung im Oberschenkel passen.

Verfolgen Sie das Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers heute Abend ab 21 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)