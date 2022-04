Europa League heute live: RB Leipzig fordert Serie-A-Topteam - Eintracht im Mega-Duell gegen Barcelona

Von: Antonio José Riether

Christopher Nkunku und seine Leipziger treten im Viertelfinale der Europa League gegen Atalanta Bergamo an. © Laci Perenyi/imago-images

In der Europa League sind noch zwei deutsche Teams vertreten. RB Leipzig empfängt im Viertelfinale Atalanta Bergamo, während es Eintracht Frankfurt mit dem FC Barcelona aufnimmt.

Europa League*: Die beiden Viertelfinal-Hinspiele der Bundesligisten im Live-Ticker.

RB Leipzig fordert ab 18.45 Uhr das Serie-A-Topteam Atalanta Bergamo.

das Serie-A-Topteam Atalanta Bergamo. Ab 21 Uhr trifft Eintracht Frankfurt* im eigenen Stadion auf den FC Barcelona.

Europa League: RB Leipzig - Atalanta Bergamo -:- (-:-), Viertelfinal-Hinspiel

Leipzig/ Frankfurt - Nachdem der FC Bayern München* in der Champions League sein Viertelfinal-Hinspiel verloren hatte, wollen es die zwei Bundesliga-Konkurrenten in der Europa League besser machen. Allerdings treffen sowohl RB Leipzig als auch Eintracht Frankfurt auf höchst unangenehme Gegner. Die Sachsen treffen auf den Tabellensiebten der Serie A, der zuletzt den Bundesliga-Konkurrenten Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb warf. Die Frankfurter treffen auf Barcelona, einen Absteiger aus der Königsklasse, der unter seinem neuen Coach Xavi wieder aufblüht.

Europa League: RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo im Live-Ticker - besonderes Spiel für Tedesco

Der im Süden Italien geborene Domenico Tedesco wird es ein besonderes Spiel. Gegen Atalanta Bergamo* will der 36-jährige Coach mit seinen Leipzigern möglichst ins Halbfinale des kleinen Europapokals vordringen. Am Wochenende haben sich seine Schützlinge beim 4:1-Sieg in Dortmund eine ordentliche Portion Selbstvertrauen geholt, nun steht die nächste große Hürde bevor.

Tedesco warnte vor der Partie vor dem Gegner, der in der Vergangenheit besonders auf internationaler Bühne zu liefern wusste. „Sie haben in Liverpool gewonnen, haben bei Ajax Amsterdam gewonnen und Unentschieden gegen Manchester City gespielt. So sehen wir den Gegner“, so der Cheftrainer.

Europa League: Eintracht Frankfurt fordert FC Barcelona - Xavi warnt vor den Hessen

Für Eintracht Frankfurt könnte der Donnerstagabend historisch werden, die Mannschaft von Oliver Glasner will sich gegen den FC Barcelona* in eine gute Lage für das Rückspiel in der kommenden Woche bringen. „Aufgrund ihrer nationalen und internationalen Erfolge gibt es den Mythos. Ganz viele Große des Fußballs haben da gespielt“, meinte der österreichische Coach und fügte hinzu: „Sie sind wieder auf dem Weg an die Spitze“.

Barcelonas Trainer Xavi sprach im Vorfeld der Partie seinen Respekt an den Gegner aus und warnte ebenfalls vor den Frankfurtern. „Wir haben bei der Auslosung kein Glück gehabt“, meinte 42-Jährige mit Blick auf die Begegnungen. „Es wird zweifellos ein sehr kompliziertes Viertelfinale. Für sie ist es ein Jahrhundertspiel. Wir müssen diese Motivation egalisieren“. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA