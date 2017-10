Europa League im Live-Ticker: Hertha und Köln im Hintertreffen

Europa League im Konferenz-Live-Ticker: Wie schlagen sich die deutschen Klubs 1. FC Köln, Hertha BSC und 1899 Hoffenheim? Hier verpassen Sie kein Tor.

BATE Baryssau - 1. FC Köln 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Rios (55.)

Sorja Luhansk - Hertha BSC 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Silas (42.) 1:1 Selke (56.) 2:1 Svatok (80.)

TSG 1899 Hoffenheim - Istanbul Basaksehir FK -:-

Tore:

Vorbericht

München - Der 1. FC Köln steht nach den Niederlagen gegen den FC Arsenal (1:3) und Roter Stern Belgrad (0:1) gehörig unter Druck. Wollen die Domstädter noch in die nächste Runde einziehen, muss gegen Baryssau ein Sieg her. Doch auch in der Bundesliga konnten die Kölner kein Selbstbewusstsein tanken: Gegen den VfB Stuttgart setzte es am vergangenen Spieltag eine knappe 1:2 Auswärtsniederlage. Damit sind die Kölner in dieser Saison in Europa League und Bundesliga noch sieglos. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger steckt nach der so erfolgreichen vergangenen Bundesligaspielzeit in einer Krise. Bisher hält Manager Jörg Schmadtke aber am Österreicher fest.

Auch für die Hertha läuft die bisherige Bundesligasaison alles andere als zufriedenstellend. Die Berliner taumeln auf Rang 13 der Tabelle, zwei Punkte trennen den Klub noch vom Relegationsrang 15. Und auch in der Europa League konnte das Team von Pal Dardai bisher nur einen Punkt beim Remis gegen Athletic Bilbao (0:0) einfahren. Das Duell mit dem schwedischen Klub Östersund ging überraschend mit 0:1 verloren. Bei einem Sieg gegen Sorja Luhansk dürfte für die Hertha das Weiterkommen in der Europa League aber wieder in Reichweite kommen.

Lediglich Julian Nagelsmanns Team, die TSG 1899 Hoffenheim, kann sich über den Tabellenstand in der Bundesliga nicht beklagen. Die Badener stehen nach acht gespielten Partien auf Rang vier. Aber wie auch bei den anderen zwei deutschen Vertretern in der Europa League gelang den Hoffenheimern bisher noch kein Sieg, gegen Sporting Braga hieß es am Ende 1:2, gegen Ludogorez Rasgrad ebenfalls 1:2. Nun kommt es am dritten Spieltag zum Duell mit dem türkischen Vizemeister Istanbul Basaksehir.