So sehen Sie Istanbul Basaksehir gegen TSG 1899 Hoffenheim live im TV und im Live-Stream

Istanbul Basaksehir empfängt die TSG 1899 Hoffenheim am 4. Spieltag der Europa League. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

München - Vier Spiele und vier Niederlagen - das war die Bilanz des Europa-Newcomers TSG 1899 Hoffenheim um Jungtrainer Julian Nagelsmann vor dem Hinspiel gegen Istanbul Basaksehir. Doch dann kam endlich die Erlösung mit dem ersten Sieg im europäischen Geschäft.

Zwar taten sich die Sinsheimer in der ersten Halbzeit noch äußerst schwer, doch nach dem 1:0 durch Abwehrspieler Benjamin Hübner in der 52. Minute kam die TSG ins Rollen. U21-Europameister Nadiem Amiri (59.) und Nico Schulz (75.) machten den Sieg dann schließlich perfekt, Stefano Napoleoni konnte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit zum 3:1 lediglich Ergebniskosmetik betreiben.

Istanbul Basaksehir gegen TSG 1899 Hoffenheim: Richtungsweisende Partie für die Kraichgauer

Da die Hoffenheimer die ersten beiden Niederlagen in ihrer noch jungen Europacup-Karriere in der Champions-League-Qualifikation gegen den FC Liverpool um Jürgen Klopp hatten hinnehmen müssen, ist in der Gruppe C der Europa League nun noch alles möglich. Die Kraichgauer liegen derzeit mit drei Punkten auf Rang drei, den zweiten Platz belegt Sporting Braga mit sechs Punkten.

Mit einem erneuten Sieg gegen Istanbul Basaksehir F.K. und einer gleichzeitigen Niederlage von Braga gegen Tabellenführer Ludogorets Razgrad wäre man wieder auf Tuchfühlung. Ein wichtiges Spiel also für die Truppe um Julian Nagelsmann, der trotz seines bis 2021 laufenden Vertrages immer wieder mit dem Ligakrösus FC Bayern in Verbindung gebracht wird.

Istanbul Basaksehir gegen TSG 1899 Hoffenheim: Nagelsmann-Truppe will Niederlagenserie vergessen machen

Doch in der Bundesliga hatten die Hoffenheimer zuletzt Federn gelassen. Gegen den VfL Wolfsburg kam die TSG nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei war allerdings nicht allein die Leistung der Hoffenheimer schuld am Punktverlust: Auch Schiedsrichter Felix Zwayer und der neu eingeführte Videobeweis hatten ihren Anteil daran. Der Schiedsrichter aus Berlin hatte in der neunten Minute einen Foulelfmeter für die Wölfe gepfiffen, obwohl in der besagten Szene wohl doch eher ein Stürmerfoul von Wolfsburgs Origi vorlag.

Doch Schiedsrichter Zwayer blieb auch nach Betrachtung der TV-Bilder bei seiner Entscheidung und gab den Strafstoß für den VfL. Das erregte verständlicherweise den Unmut von Julian Nagelsmann: „Unglaublich, dass man sich das anguckt und ihn trotzdem gibt. Origi fällt ja eher auf meinen Spieler drauf.“

Doch gegen Istanbul Basaksehir kann die TSG 1899 Hoffenheim nun die letzten Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga (1:3) und Werder Bremen im DFB-Pokal (0:1) vergessen machen.

Lesen Sie hier, wie Sie die Partie zwischen Istanbul Bsaksehir F.K. gegen TSG 1899 Hoffenheim live im TV und im Live-Stream verfolgen können. Außerdem finden Sie weiter unten die Tabelle der Gruppe C, sowie eine Auflistung der Termine der TSG in Europa.

Istanbul Basaksehir gegen TSG 1899 Hoffenheim: Europa League live im Pay-TV bei Sky

Das Rückspiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Istanbul Bsaksehir wird zum Leidwesen aller TSG-Fans nicht im Free-TV übertragen. Der Sportsender Sport1, der noch das Hinspiel live übertragen hatte, zeigt das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Bate Borisov. Dennoch gibt es natürlich eine Möglichkeit, die Partie der Hoffenheimer zu verfolgen. Der Münchner Bezahlsender Sky zeigt in der Saison 2017/18 noch alle Spiele der Europa League, und somit auch das Spiel der Hoffenheimer live und in voller Länge. Zur nächsten Saison ändern sich jedoch die Übertragungsrechte.

Ab 18.30 Uhr am Donnerstag, 2. November, startet die Übertragung auf Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD, als Kommentator wird sich Hansi Küpper live aus dem Fatih-Terim-Stadion in Istanbul melden. Um 19 Uhr rollt dann das Leder. Natürlich können Sie das Spiel auch in der bekannten Konferenz verfolgen. Auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD startet die Übertragung ebenfalls um 18.30 Uhr, als Kommentator wird hier Klaus Veltman fungieren.

Istanbul Basaksehir gegen TSG 1899 Hoffenheim: Europa League im Live-Stream bei Sky Go

Sollten Sie zum Zeitpunkt des Spiels unterwegs sein, aber dennoch nicht auf eine Übertragung verzichten wollen, so bietet Sky mit seinem hauseigenen Streaming-Dienst Sky Go Abhilfe: Sind Sie im Besitz eines Sky-Abos, so können Sie sich bei dem Dienst mit ihrer Kundennummer oder E-Mail-Adresse sowie ihrer vierstelligen Sky-Pin einloggen. Der Live-Stream ist mit allen gängigen Webbrowsern kompatibel. Sollten Sie die Partie zwischen Istanbul und Hoffenheim allerdings über mobile Endgeräte wie Smartphone oder Tablet verfolgen wollen, so empfiehlt sich der Download der kostenlosen Sky-Go-App. Diese steht hier im iTunes-Store für Apple-Kunden und hier im Google Play Store für Android-Nutzer zum Download bereit.

Wichtig: Achten Sie bei der Nutzung eines Streaming-Angebots stets auf eine stabile WLAN-Verbindung. Ein Live-Stream verbraucht eine hohe Menge an Daten, sodass das Volumen eines herkömmlichen Mobilfunkvertrages schnell aufgebraucht sein könnte. Unter Umständen könnten dann hohe Kosten auf Sie zukommen.

Europa League live bei Sky: Hier gibt es das Abo

+ Fans ohne Sky-Abo schauen also beim Spiel zwischen Istanbul Bsaksehir gegen TSG 1899 Hoffenheim in die Röhre, was eine sichere und legale Live-Übertragung anbelangt. Doch auch hier gibt es selbstverständlich Abhilfe. Sie sind noch kein Sky-Abonnent und wollen es gerne werden? Sie wollen alle Europa-League-Spiele live? Unser Angebot für Sie: Hier können Sie extragünstig das Paket Sky Sport buchen (Partnerlink).

Und das Beste: Direkt nach Abo-Abschluss können Sie die Paarung zwischen Istanbul Basaksehir und der TSG 1899 Hoffenheim live anschauen.

Das obige Angebot ist derzeit besonders reizvoll - denn das Sport-Paket gibt‘s nicht nur für 19,99 Euro im Monat, sondern obendrein noch eine 50-Euro-Gutschrift.

Istanbul Basaksehir gegen TSG 1899 Hoffenheim: Die Europa League im Live-Ticker

Alle drei Europa-League-Spiele können Sie auch dieses Mal wieder über unseren Konferenz-Live-Ticker verfolgen: Hier bleiben Sie stets über Spielstand und Tore in den Partien Istanbul Basaksehir gegen TSG 1899 Hoffenheim, Hertha BSC gegen Sorja Luhansk und 1. FC Köln gegen BATE Borisov auf dem Laufenden.

Istanbul Basaksehir gegen TSG 1899 Hoffenheim: Europa League im Live-Stream ohne Sky Go

Sollten Sie kein Sky-Abo besitzen und auch kein Abonnent werden wollen und auch keinen Ticker lesen wollen, so gibt es auch dieses Mal wieder allerhand dubiose Live-Stream-Angebote im Netz. Allerdings müssen Sie hier meist auf einen deutschen Kommentator verzichten, mit einer schlechteren Bildqualität leben sowie mit allerlei nervigen Pop-Ups und Werbeanzeigen während der Partie rechnen.

Und Achtung: Seit dem jüngsten Urteil des Europäischen Gerichtshofs machen Sie sich bei der Nutzung solcher Streaming-Dienste strafbar.

Europa League 2017/2018: Gruppe C mit 1899 Hoffenheim vor dem Spiel gegen Istanbul

Platz Verein Spiele Punkte Tordifferenz 1 Ludogorets Razgrad 3 7 4.1 2 Sporting Braga 3 6 4:4 3 TSG 1899 Hoffenheim 3 3 5:5 4 Istanbul Basaksehir 3 1 2:5

Europa League 2017/2018: Die Termine von 1899 Hoffenheim im Überblick

1899 Hoffenheim - Sporting Braga Donnerstag, 14. September 1:2 (1:1) Ludogorez Rasgrad - 1899 Hoffenheim Donnerstag, 28. September 2:1 (0:1) 1899 Hoffenheim - Istanbul Basaksehir Donnerstag, 19. Oktober 3:1 (0:0) Basaksehir - 1899 Hoffenheim Donnerstag, 2. November 19.00 Uhr Sporting Braga - 1899 Hoffenheim Donnerstag, 23. November 21.05 Uhr 1899 Hoffenheim - Ludogorez Rasgrad Donnerstag, 7. Dezember 19.00 Uhr

sdm