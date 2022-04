Europa League JETZT live: RB Leipzig mit Problemen gegen Atalanta - Eintracht empfängt Barcelona

Von: Antonio José Riether

Benjamin Henrichs und seine Leipziger wollen ins Europa-League-Halbfinale. © Jan Woitas/dpa

In der Europa League sind noch zwei deutsche Teams vertreten. RB Leipzig empfängt im Viertelfinale Atalanta Bergamo, während es Eintracht Frankfurt mit dem FC Barcelona aufnimmt.

Europa League*: Die beiden Viertelfinal-Hinspiele der Bundesligisten im Live-Ticker.

RB Leipzig spielt jetzt live gegen das Serie-A-Topteam Atalanta Bergamo.

gegen das Serie-A-Topteam Atalanta Bergamo. Ab 21.00 Uhr trifft Eintracht Frankfurt* im eigenen Stadion auf den FC Barcelona.

Europa League: RB Leipzig - Atalanta Bergamo 0:1 (0:1), Viertelfinal-Hinspiel

Aufstellung RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino - Olmo - Silva, Nkunku Aufstellung Atalanta Bergamo: Musso - de Roon, Demiral, Palomino - Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta - Pessina, Pasalic - Muriel Tore: 0:1 Muriel (16.)

49. Minute: Auch in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs zeigt die Tedesco-Elf nicht viel, die Bergamo-Defensive steht stabil. Zappacosta prüft RB-Keeper Gulacsi mit einem zu zentralen Schuss, die Italiener machen es bislang gut.

46. Minute: Und weiter geht es mit den zweiten 45 Minuten in Leipzig.

HALBZEIT

44. Minute: Und diesmal die Großchance für Atalanta! Pasalic setzt sich auf links durch, wird jedoch nach außen gedrängt und trifft aus wenigen Metern auch dank Gulacsi nur den Pfosten.

40. Minute: Nach einer Chance für Atalanta versuchen es wieder die Leipziger, doch Nkunkus Sololauf wird unterbunden. Es sieht derzeit nicht nach einem Treffer vor der Pause aus, denn die Kicker aus der Lombardei machen es ebenfalls gut.

36. Minute: Die Partie verflacht zunehmend, und das besonders, weil den Leipzigern so gut wie nichts einfällt. Atalanta spielt hingegen mutig nach vorne und wittert, dass hier ein höherer Sieg möglich ist.

Europa League: RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo im Live-Ticker - Mega-Chance für Silva

32. Minute: Die Gastgeber laufen weiter an, während sich Bergamo in dieser Phase des Spiels aufs Verteidigen konzentriert.

28. Minute: Leipzig bleibt am Drücker, kann jedoch keine klaren Chancen kreieren.

24. Minute: Die Hausherren versuchen sich zunehmend in der gegnerischen Hälfte festzusetzen - und bekommt die Mega-Chance! Bei einem Konter spielt Laimer in den Rückraum, wo Nkunku verpasst. Doch Silva kommt aus dem Rückraum und setzt den Ball an den Pfosten!

20. Minute: Leipzig fightet weiter, vor dem Treffer fanden die Sachsen noch mit einigen Gelegenheiten gut ins Spiel. Nun sucht die Tedesco-Elf wieder den roten Faden.

Europa League: RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo im Live-Ticker - erster Treffer in Leipzig

16. Minute: Und auf einmal steht es 0:1! Muriel trifft für Atalanta Bergamo - und wie! Der Kolumbianer zieht beinahe unbedrängt von links in den Strafraum und trifft mit einem satten Schuss direkt ins Kreuzeck. Wie geht Leipzig nun mit dem Rückstand um?

13. Minute: Jetzt gab es auch den ersten Abschluss der Gäste durch Zappacosta, der es aus der Distanz probiert, allerdings geht der Versuch weit daneben. Eher eine Halbchance für die Italiener.

11. Minute: Und die nächste Gelegenheit von RB! Henrichs setzt sich auf rechts durch, erwischt jedoch keinen Mitspieler mit seiner Hereingabe. Im Nachsetzen lenkt Nkunku einen unplatzierten Abschluss beinahe ins Tor. Da fehlte nicht viel.

8. Minute: Nach sieben Minuten der erste Abschluss des Spiels durch Leipzigs Nkunku, doch der flache Versuch aus der Distanz kommt zu schwach vor Mussos Kasten.

Europa League: RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo im Live-Ticker - Viertelfinal-Hinspiel

6. Minute: Es ist noch ein Spiel, das sich zwischen den Strafräumen abspielt. Beide Teams spielen abwartend und lauern bereits auf die erste Lücke.

4. Minute: Bereits nach drei Minuten sieht Palomino für ein taktisches Foul an Nkunku die erste gelbe Karte der Partie!

3. Minute: Die Gäste halten den Ball in den Anfangsminuten in den eigenen Reihen, Leipzig steht jedoch konzentriert in den eigenen Reihen.

Anpfiff: Der englische Referee Michael Oliver gibt die Partie frei! Kann sich RB durchsetzen oder bezwingt Atalanta nach Leverkusen den nächsten Bundesligisten?

Update, 18.41 Uhr: Noch wenige Minuten bis zum Anstoß, die beiden Teams stehen noch im Spielertunnel.

Update vom 7. April, 18.31 Uhr: Eine Viertelstunde noch bis zum Anstoß in Leipzig! Nehmen die Roten Bullen die Power aus der Liga mit auf die internationale Bühne? Die Antwort gibt es ab 18.45 Uhr!

Europa League: RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo im Live-Ticker - zwei Wechsel bei RBL

Update vom 7. April, 18.22 Uhr: Keine halbe Stunde mehr bis zum Viertelfinal-Hinspiel der Leipziger gegen Atalanta Bergamo, bei dem der aktuelle Bundesliga-Vierte auf den Serie-A-Siebten trifft. Um 18.45 Uhr geht es los, die Red-Bull-Arena füllt sich langsam.

Update vom 7. April, 18.07 Uhr: Nun sind die Aufstellungen von Leipzig und Bergamo bekannt. RB-Coach Tedesco verändert seine erste Elf auf zwei Positionen: Klostermann und der zurückgekehrte Henrichs spielen für Simakan und Mukiele, die beide zunächst Bank Platz nehmen.

Europa League: RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo im Live-Ticker - reißt die RB-Serie heute Abend?

Update vom 7. April, 17.40 Uhr: RB Leipzig hat im Hinspiel gegen Bergamo nicht vor, alles auf eine Karte zu setzen. Das machte Trainer Domenico Tedesco im Vorfeld der Partie klar. „Wir dürfen nicht die Geduld verlieren. Wir dürfen nicht zu hungrig sein, nicht zu gierig sein“, mahnte der 36-Jährige am Mittwoch. Dennoch weiß er, was auf dem Spiel steht. „Das Spiel ist wichtig für den Verein. Wir haben die Möglichkeit, uns für die Top Vier zu qualifizieren, das wäre eine richtig gute Geschichte“, so der Erfolgstrainer der Leipziger, der mit zehn ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge in das Duell geht.

Update vom 7. April, 17.20 Uhr: Heute Abend stehen für RB Leipzig und Eintracht Frankfurt intensive Partien auf dem Programm. Den Anfang machen die Sachsen um 18.45 Uhr, wenn Atalanta Bergamo in der Red-Bull-Arena gastiert. Im Anschluss stehen sich Eintracht Frankfurt und der große FC Barcelona gegenüber. In wenigen Minuten gibt es die Aufstellung aus Leipzig!

Europa League: RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo im Live-Ticker - Frankfurt vor heißem Duell

Erstmeldung vom 7. April:

Leipzig/ Frankfurt - Nachdem der FC Bayern München* in der Champions League sein Viertelfinal-Hinspiel verloren hatte, wollen es die zwei Bundesliga-Konkurrenten in der Europa League besser machen. Allerdings treffen sowohl RB Leipzig als auch Eintracht Frankfurt auf höchst unangenehme Gegner. Die Sachsen treffen auf den Tabellensiebten der Serie A, der zuletzt den Bundesliga-Konkurrenten Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb warf. Die Frankfurter treffen auf Barcelona, einen Absteiger aus der Königsklasse, der unter seinem neuen Coach Xavi wieder aufblüht.

Europa League: RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo im Live-Ticker - besonderes Spiel für Tedesco

Der im Süden Italien geborene Domenico Tedesco wird es ein besonderes Spiel. Gegen Atalanta Bergamo* will der 36-jährige Coach mit seinen Leipzigern möglichst ins Halbfinale des kleinen Europapokals vordringen. Am Wochenende haben sich seine Schützlinge beim 4:1-Sieg in Dortmund eine ordentliche Portion Selbstvertrauen geholt, nun steht die nächste große Hürde bevor.

Tedesco warnte vor der Partie vor dem Gegner, der in der Vergangenheit besonders auf internationaler Bühne zu liefern wusste. „Sie haben in Liverpool gewonnen, haben bei Ajax Amsterdam gewonnen und Unentschieden gegen Manchester City gespielt. So sehen wir den Gegner“, so der Cheftrainer.

Europa League: Eintracht Frankfurt fordert FC Barcelona - Xavi warnt vor den Hessen

Für Eintracht Frankfurt könnte der Donnerstagabend historisch werden, die Mannschaft von Oliver Glasner will sich gegen den FC Barcelona* in eine gute Lage für das Rückspiel in der kommenden Woche bringen. „Aufgrund ihrer nationalen und internationalen Erfolge gibt es den Mythos. Ganz viele Große des Fußballs haben da gespielt“, meinte der österreichische Coach und fügte hinzu: „Sie sind wieder auf dem Weg an die Spitze“.

Barcelonas Trainer Xavi sprach im Vorfeld der Partie seinen Respekt an den Gegner aus und warnte ebenfalls vor den Frankfurtern. „Wir haben bei der Auslosung kein Glück gehabt", meinte 42-Jährige mit Blick auf die Begegnungen. „Es wird zweifellos ein sehr kompliziertes Viertelfinale. Für sie ist es ein Jahrhundertspiel. Wir müssen diese Motivation egalisieren". (ajr)