Glasgow Rangers - RB Leipzig im Live-Ticker: Transfer-Wirbel vor Anpfiff um Nkunku! Der Name FC Bayern fällt

Von: Patrick Mayer

Torjäger von RB Leipzig: Christopher Nkunku. © Jan Woitas/dpa

RB Leipzig will bei den Glasgow Rangers erstmals in ein Europapokal-Finale einziehen. Verfolgen Sie das Rückspiel im Halbfinale heute Abend hier im Live-Ticker.

Glasgow Rangers - RB Leipzig, heute, 21 Uhr

Aufstellung Glasgow: - Aufstellung Leipzig: - Tore: -

Update vom 5. Mai, 19.55 Uhr: Wie wird die Stimmung im im legendären Ibrox Stadium? „Die Rangers treten im Heimspiel definitiv anders auf als auswärts. Die Kulisse wird ein Faktor“, sagte Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig vor dem Halbfinal-Rückspiel der Europa League bei den Glasgow Rangers.

Auch Mittelfeldspieler Konrad Laimer freute sich auf die Stimmung vor rund 50.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena: „Morgen wird das Ibrox brennen. Aber auch wir sind unfassbar heiß. Wir wollen Vollgas geben und das werden wir auch.“

Update vom 5. Mai, 19.30 Uhr: Glasgow Rangers gegen RB Leipzig ist heute Abend nichts das einzige Halbfinale der Europa League. Parallel bestreiten Eintracht Frankfurt und West Ham United aus London ihr Rückspiel (hier im Live-Ticker). Das Hinspiel hatten die Hessen in der Hauptstadt des Vereinigten Königreiches 2:1 für sich entschieden. Gibt es ein Bundesliga-Finale? Bald wissen wir mehr!

Europa League: Glasgow Rangers gegen RB Leipzig im Live-Ticker - das Rückspiel im Halbfinale

Erstmeldung vom 5. Mai: München/Glasgow - 25 Jahre ist es her, als das letzte Mal eine Mannschaft aus der Fußball-Bundesliga den Uefa-Cup gewann. 1997 holten die legendären „Eurofighter“ des FC Schalke um Marc Wilmots den Pott in den Pott. Seither holten deutsche Teams nicht ein einziges Mal den Sieg, weder im Uefa-Pokal noch im Nachfolge-Wettbewerb Europa League. In dieser stand seit der Umbenennung 2009 nicht einmal eine Bundesliga-Mannschaft im EL-Finale.

Genau diesen Umstand will RB Leipzig an diesem Donnerstagabend (21 Uhr) ändern. Und: Die Sachsen haben nach einem 1:0 gegen die Glasgow Rangers jetzt im Halbfinal-Rückspiel beste Chancen. Hauptverantwortlich für das Erreichen des Endspiels soll einmal mehr Christopher Nkunku sein, der bei 31 Toren und 20 Vorlagen in 48 Spielen steht. Der 24-jährige Franzose hat sich durch eine famose Saison in den Fokus der europäischen Top-Klubs gespielt, und könnte heute Abend im altehrwürdigen Ibrox Stadium noch einen drauflegen.

Europa League: Glasgow Rangers - RB Leipzig im Live-Ticker - Christopher Nkunku im Fokus

Verhindern wollen das die Mannen von Giovanni van Bronckhorst. Der 47-Jährige, einst Spieler des FC Arsenal und des FC Barcelona, ist der Trainer der Rangers, die er nach Jahren des Niedergangs zu neuem sportlichen Ruhm führte. Doch: Was will er dem Leipziger Express-Fußball entgegenhalten?

Apropos Nkunku: Just zum Spiel in Glasgow schrieb die stets gut informierte französische L‘Équipe, dass der Stürmer die Sachsen nach dieser Saison verlassen will. Er wolle sich demnach weiterentwickeln und dafür einen neuen Klub suchen. Als angebliche Interessenten bringt die französische Sportzeitung Manchester City, den FC Chelsea, den AC Mailand, Newcastle United, Paris Saint-Germain, den FC Barcelona und den FC Bayern München ins Gespräch.

Kann er gegen die Rangers weiter Werbung für sich machen? Verfolgen Sie das Halbfinal-Rückspiel von RB Leipzig in der Europa League bei den Glasgow Rangers hier im Live-Ticker. (pm)