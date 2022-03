Europa League live: Wo laufen die Spiele der deutschen Teams im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Drei deutsche Teams kämpfen weiterhin um die Krone der Europa League. © Claus, Tim Rehbein, Christian Schroedter/Imago

Drei deutsche Mannschaften sind noch in der Europa League vertreten. RTL zeigt jedoch nicht alles im TV. So können Sie die Spiele live verfolgen.

Sevilla/Bergamo - Nachdem es RB Leipzig, anders als Borussia Dortmund, durch die Zwischenrunde der Europa League geschafft hat, sind noch drei Teams aus der Bundesliga in dem UEFA-Wettbewerb vertreten. Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen hatten sich schon durch die Gruppensiege für das Achtelfinale qualifiziert und konnten sich die Runde der letzten 32 schenken.

Die SGE, die es mit ihren Fans liebt, Donnerstag-Abende in der Europa League zu besonderen Fußball-Nächten zu machen, will den großen Halbfinal-Erfolg von 2019 wiederholen. In der Vorrunde setzte sich die Mannschaft von Oliver Glasner gegen Olympiakos Piräus, Fenerbahçe und Royal Antwerpen durch. Und auch im Achtelfinal-Hinspiel gegen Betis Sevilla machte Frankfurt am Mittwochabend mit dem 2:1-Sieg einen ersten Schritt in Richtung Viertelfinale.

Europa League live: Leverkusen will gute Form auch international bestätigen

Bayer Leverkusen, nach einer bislang überzeugenden Rückrunde auf Champions-League-Kurs, will auch in der Europa League auf sich aufmerksam machen. Im Achtelfinale trifft die Werkself auf Atalanta Bergamo. Die Italiener waren in den letzten Spielzeiten immer wieder eine Gefahr im internationalen Wettbewerb, gewannen allerdings nur ein Spiel aus den letzten sieben Partien in der Serie A.

Europa League: Spiel von RB Leipzig wegen des Ukraine-Kriegs abgesagt

Der dritte Bundesliga-Vertreter im Achtelfinale ist RB Leipzig. Eigentlich. Denn die Roten Bullen sollten ursprünglich gegen Spartak Moskau antreten, die UEFA hat das Spiel jedoch abgesagt. Aufgrund der Invasion Russlands in die Ukraine wurden alle russischen Vereine aus den UEFA-Wettbewerben ausgeschlossen. „Die UEFA hat heute alle Spiele mit russischen Vereinen verboten. Auch wenn wir der Meinung sind, dass Sport grundsätzlich verbindet, verstehen und unterstützen wir diese Entscheidung und hoffen, dass bald eine friedliche Lösung des Konfliktes gefunden wird“, lautete das Statement von RB auf der Homepage.

Im Vorfeld wurde der Verein scharf für seinen Umgang mit dem Spiel kritisiert. So vermieden es die Leipzig-Verantwortlichen, sich klar für einen Boykott der Spielrunde auszusprechen. Das führte im Nachgang unter anderem zu einer emotionalen Pressekonferenz mit Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, der das Verhalten des Klubs mit Tränen in den Augen zu rechtfertigen versuchte. Wie der Klub mit den Viertelfinal-Einnahmen umgeht, ist noch unklar. Zuletzt häuften sich die Forderungen, das Preisgeld der Runde restlos an Hilfsorganisationen für die Ukraine zu spenden.

Begegnung Datum Real Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt Mittwoch, 9. März 2022, 18.45 Uhr (Estadio Benito Villamarín, Sevilla) Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen Donnerstag, 10. März, 21.00 Uhr (Gewiss Stadium, Atalanta) RB Leipzig - Spartak Moskau Abgesagt

Europa League live: Atalanta Bergamo gegen Bayer Leverkusen im Free-TV und Stream

Die deutschen TV-Rechte für die Europa League liegen seit 2021 exklusiv bei RTL. Der Kölner Privatsender überträgt jedoch nicht alle deutschen Spiele kostenlos im TV, sondern teilt sich die Spieltage auf den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ auf. Das erste Achtelfinal-Spiel der Eintracht wurde nicht im Free-TV übertragen. Dafür läuft die Partie zwischen Bergamo und Leverkusen am Donnerstag live im Free-TV auf RTL.

Das Spiel der Leverkusener wird zudem im Stream auf RTL+ zu sehen sein. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Das Abonnement kann höchstens 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden Zahlungen fällig. Die Premium-Version mit den kostenpflichtigen Inhalten kosten monatlich 4,99 Euro. Wer gleichzeitig streamen möchte, zahlt sogar 7,99 Euro.

Begegnung Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen Anpfiff 21.00 Uhr TV RTL Live-Stream RTL+