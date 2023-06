Europa-League-Torjäger nächster Neuzugang von Eintracht Frankfurt?

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt plant den Kader für die kommende Saison und hat einen Torjäger aus der belgischen Liga im Visier.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt plant einen Kaderumbruch für die neue Saison. Sportvorstand Markus Krösche hat eine Menge Arbeit vor sich, damit dem neuen Cheftrainer eine Truppe zur Verfügung steht, die erneut einen Angriff auf die internationalen Plätze starten kann. Mit Hugo Larsson, Omar Marmoush und Willian Pacho steht ein Trio als Neuzugänge fest, dazu bleiben die bisherigen Leihspieler Philipp Max und Junior Dina Ebimbe langfristig.

Viktor Boniface Geboren: 23. Dezember 2000 Verein: Royale Union Saint Gilloise Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

Der Sturm der SGE könnte in der nächsten Saison ein völlig anderes Gesicht bekommen. Randal Kolo Muani hat sich durch eine bärenstarke Saison in den Fokus mehrerer Top-Klubs gespielt und könnte die Adler im Sommer verlassen. Für den französischen Nationalspieler will Eintracht Frankfurt mindestens eine Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro erzielen.

Kolo Muani ist aber nicht der einzige Angreifer, der in der kommenden Spielzeit für einen anderen Verein auflaufen könnte. Rafael Borre und Lucas Alario, die beide eine schwache Runde spielten, sind ebenfalls Kandidaten für eine Luftveränderung. Borre, der in der Saison 2021/22 den entscheidenden Elfmeter zum Europa-League-Triumph der SGE verwandelte, konnte nicht mehr an seine Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen und stand im Winter bereits vor einem Wechsel.

Eintracht Frankfurt hat Boniface im Visier

Lucas Alario, vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen an den Main gewechselt, enttäuschte auf ganzer Linie. Er saß die meiste Zeit auf der Bank und konnte seine geringe Einsatzzeit nicht nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Fraglich, ob er unter dem neuen Trainer eine weitere Chance bekommt oder ein Verkauf geplant ist.

Als Neuzugänge für den Angriff sind Ermedin Demirovic vom FC Augsburg und mit Viktor Boniface ein interessanter Spieler aus der belgischen Liga im Gespräch, der in der abgelaufenen Saison in der Europa League für Furore sorgte. In Diensten des belgischen Top-Klubs Royale Union Saint Gilloise erzielte er sechs Treffer in zehn Partien und teilte sich damit die Torjägerkanone der Europa League mit Marcus Rashford von Manchester United.

Eintracht Frankfurt zeigt Interesse an Victor Boniface. © IMAGO/KURT DESPLENTER

Boniface hat in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 22 Tore in 55 Pflichtspielen erzielt und zwölf weitere Treffer vorbereitet. Der 22-Jährige wechselte im Sommer 2022 vom norwegischen Klub Bodø/Glimt zu Royale Union Saint Gilloise und erlebte eine regelrechte Leistungsexplosion. Mittlerweile beträgt sein Marktwert zwölf Millionen Euro – Tendenz steigend. Sein Vertrag läuft bis Mitte 2026, günstig werden dürfte ein Transfer für Eintracht Frankfurt deshalb mit ziemlicher Sicherheit nicht. (smr)