Kracher in der Europa League: Wo wird Barcelona - Manchester United übertragen?

Von: Philipp Kuserau

Kräftemessen zwischen dem FC Barcelona und Manchester United in den Playoffs der Europa League. Alle Infos zur Übertragung.

München - In den Playoffs der Europa League kämpfen der FC Barcelona und Manchester United am Donnerstagabend, 16. Februar 2023, um den Einzug ins Achtelfinale. Das Hinspiel wird um 18.45 Uhr im Camp Nou in Barcelona angepfiffen. Der Kampf um das Achtelfinale wird eine Woche später mit dem Rückspiel im Old Trafford in Manchester fortgesetzt.

Barca empfängt Manchester United in der Europa League: Kracher wird live bei RTL+ gezeigt

Das Hinspiel der Playoffs zwischen Barcelona und United wird nicht im Free-TV übertragen.

Einzig im Live-Stream via RTL+ kann das Duell in Deutschland empfangen werden.

Die Übertragung startet um 18.10 Uhr mit den Vorberichten.

Lewandowski scheitert mit Barca früh in der Champions League

Robert Lewandowski hatte sich seine erste Europapokal-Saison im Barcelona-Dress mit Sicherheit anders vorgestellt. Bereits in der Vorrunde der Champions League kam das Aus in einer Gruppe mit seinem Ex-Verein Bayern München. Nun muss der polnische Stürmer in der Europa League auf Torejagd gehen und trifft in den Playoffs auf den wohl schwerstmöglichen Gegner. Die Katalanen erwischten nach der WM 2022 jedoch einen guten Re-Start in die Saison und sind seit zwölf Spielen ungeschlagen.

United kann ebenfalls eine starke Formkurve vorweisen und ist seit nunmehr sechs Partien ohne Niederlage. In der Winter-Transferperiode verstärkten sich die „Red Devils“ mit Marcel Sabitzer per Leihe von den Bayern.

Robert Lewandowski ist in der Europa League gegen Manchester United gefordert. © IMAGO/Jose Breton

FC Barcelona empfängt Manchester United: Die Übertragung der Europa League in der Übersicht

Begegnung FC Barcelona - Manchester United Anpfiff 18.45 Uhr Stadion Camp Nou (Barcelona) TV - Live-Stream RTL+

