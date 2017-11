So sehen Sie Hertha BSC gegen Sorja Luhansk live im TV und im Live-Stream

Am vierten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase spielt Hertha BSC zuhause gegen Sorja Luhansk. So sehen Sie die Begegnung live im TV und Live-Stream.

Berlin - Fast 80 Minuten sah es so aus, als würde Hertha BSC aus der Ukraine ein durchaus anständiges Ergebnis mit nach Hause bringen. Den 0:1-Rückstand egalisierte in der 56. Spielminute Davie Selke mit seinem Kopf, die Hertha erspielte sich immer wieder Chancen. Doch dann kam die 79. Spielminute. Nach eine Ecke konnte Mittelfeldspieler Oleksandr Karavaev unbedrängt an der Grundlinie nach innen ziehen und zu Oleksandr Svatok spielen, der schob dann mit der Hacke ein - 2:1 für Luhansk. Aus der Traum vom ersten Sieg in der diesjährigen Europa-League-Saison für die Herthaner.

Hertha BSC braucht jetzt ein Wunder

In der Europa League konnte das Team von Pal Dardai bisher nur einen Punkt beim Remis gegen Athletic Bilbao (0:0) einfahren. Das Duell mit dem schwedischen Klub Östersund ging überraschend mit 0:1 verloren, das wichtige Spiel in der Ukraine verlor die Mannschaft von Trainer Pal Dardai ebenfalls.

Auch in der Bundesliga läuft es für die Berliner alles andere als zufriedenstellend. Der Hauptstadtklub befindet sich auf Rang 11 der Tabelle, drei Punkte trennen den Klub noch vom Relegationsrang 15. Die Hertha befindet sich in der Krise, nicht umsonst entrollten die Anhänger des Vereins nach der Pokal-Niederlage gegen den Bundesliga-Letzten 1. FC Köln ein Transparent, das der Mannschaft mangelnde Einstellung vorwarf.

Fünf Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf den zweiten Platz der Gruppe J - um in die K.o.-Phase vorzurücken, muss schon ein Wunder her. Vor allem, wenn man die aktuelle Form der Herthaner betrachtet: Bis zum Bundesliga-Sieg gegen den HSV am vergangenen Samstag (2:1) verloren sie sieben Pflichtspiele, im DFB-Pokal trennten sie sich mit einer 1:3-Niederlage vom 1. FC Köln.

Anpfiff der letzten Chance der Berliner, doch noch ein Wörtchen im internationalen Wettbewerb mitzureden, ist am Donnerstag, 2. November, um 21.05 Uhr. Dann sollte die Elf von Pal Dardai im Olympiastadion ein Feuerwerk abbrennen - auch um die eigenen Fans wieder hinter sich zu bringen.

Hertha BSC - Sorja Luhansk: Europa League live im Pay-TV bei Sky

Wie gewohnt überträgt der Pay-TV-Sender Sky sämtliche Spiele der Europa League mit deutscher Beteiligung, somit auch die Partie Hertha BSC gegen Sorja Luhansk. Ab 21 Uhr überträgt der Sender die Begegnung live und in voller Länge auf den Kanälen Sky Sport 4 und Sky Sport 4 HD. Kommentator ist Marcus Lindemann.

Sollten Sie die Geschehnisse beim parallel laufenden Spiel 1. FC Köln gegen BATE Borisov nicht verpassen wollen, bietet Sky Ihnen auch hierfür eine Lösung: die Konferenz. Diese wird auf den Sendern Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD gezeigt. Auch sie startet um 21 Uhr.

Kommentator der Partie Hertha BSC gegen Sorja Luhansk ist hier Ulli Potofski. Anpfiff des Europa-League-Duells ist um 21.05 Uhr.

Hertha BSC - Sorja Luhansk: Europa League im Live-Stream bei SkyGo

Neben dem TV-Programm bietet Sky seinen Kunden auch den Live-Streaming-Dienst SkyGo an. Um diese Möglichkeit zu nutzen, müssen Sie sich lediglich mit Ihren Sky-Zugansdaten auf der Homepage einloggen und den passenden Live-Stream auswählen. Somit können Sie die Begegnung der Hertha mit Sorja Luhansk auch bequem von Laptop, Tablet oder Smartphone aus schauen.

Für Tablet und Smartphone hat SkyGo sogar die passende App entwickelt. Diese soll es Ihnen erleichtern, auf einem mobilen Endgerät zwischen den Streams zu navigieren. Sie finden Sie als Apple-Nutzer im iTunes-Store, als Android-Nutzer im Google Play Store.

Hinweis der Redaktion: Bei der Nutzung solcher Live-Streams ist es wichtig, dass Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Sollte diese nicht bestehen, kann es dazu kommen, dass ihr monatliches mobiles Datenvolumen schnell aufgebraucht ist. Außerdem können hohe Folgekosten entstehen.

Fans ohne Sky-Abo schauen also beim Spiel Hertha BSC gegen Sorja Luhansk in die Röhre, was eine sichere legale Live-Übertragung angeht. Doch auch hier gibt es Abhilfe. Sie sind noch kein Sky-Abonnent und wollen es gerne werden? Sie wollen alle Top-Spiele der Europa League live? Unser Angebot für Sie: Hier können Sie extragünstig das Paket Sky Sport buchen (Partnerlink). Und das Beste: Sie können direkt nach Abo-Abschluss das obige Spiel über Sky Go sofort live anschauen.

Hertha BSC - Sorja Luhansk: Europa League im kostenlosen Live-Stream

Als Fußballfan ist man fast schon gewohnt, dass es im Internet zahlreiche weitere Live-Streams gibt, so auch zu dieser Partie. Hierbei müssen Sie aber häufig mit schlechterer Tonqualität, Bildrauschen und anderssprachigem Kommentar zurechtkommen. Zudem ploppen immer wieder nervige Werbe-Pop-Ups auf.

Wichtig! Der Europäische Gerichtshof hat unlängst geurteilt, dass die Nutzung solcher Live-Streams illegal ist. Unsere Redaktion hat für Sie eine Liste der kostenlosen und legalen Streaming-Dienste zusammengestellt.

Hertha BSC - Sorja Luhansk: Die Europa League im Live-Ticker

Alle drei Europa-League-Spiele können Sie auch dieses Mal wieder über unseren Konferenz-Live-Ticker verfolgen: Hier bleiben Sie stets über Spielstand und Tore in den Partien Hertha BSC gegen Sorja Luhansk, 1. FC Köln gegen BATE Borisov und Istanbul Basaksehir gegen TSG 1899 Hoffenheim auf dem Laufenden.

Hertha BSC - Sorja Luhansk: Highlights im Free-TV bei Sport1

Ab 23 Uhr sendet der Münchner Spartensender Sport1 eine Zusammenfassung des Europa-League-Spieltags. Die Partien mit deutscher Beteiligung stehen hierbei im Fokus, an diesem Spieltag also neben Hertha BSC gegen Sorja Luhansk noch 1. FC Köln gegen BATE Borisov und die TSG Hoffenheim gegen Istanbul Basaksehir. Die Sendung dauert voraussichtlich bis 1 Uhr nachts.

Die Tabelle der Gruppe J

Platz Verein Spiele Torverhältnis Punkte 1 Östersunds FK 3 5:2 7 2 Sorja Luhansk 3 3:3 6 3 Athletic Bilbao 3 2:3 2 4 Hertha BSC 3 1:3 1

