Playoffs zur EM 2024: Diese Teams dürfen noch hoffen

Von: Korbinian Kothny, Jannek Ringen

Drucken Teilen

Die Auslosung der Gruppen für die EM 2024 steht bevor. Doch noch sind die drei Plätze der Playoff-Teilnehmer im Turnier unbesetzt – wer wird sie einnehmen?

Hamburg ‒ Die Auslosung der Gruppen für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland findet am 2. Dezember in der Elbphilharmonie in Hamburg statt. Die Qualifikationsrunde für die EM ist abgeschlossen und 21 von 24 Teilnehmern sind bereits bekannt. Die restlichen drei Teilnehmer werden im März über die Playoffs der Nations League bestimmt.

Europameisterschaft 2024 Eröffnungsspiel: 14. Juni 2024 (München) Teilnehmer: 24 Finale: 14. Juli 2024 (Berlin)

Wer erhält die letzten drei Plätze für die Euro 2024?

Die finalen Spiele der EM-Qualifikation fanden am Dienstagabend statt. Der amtierende Europameister Italien sicherte sich bereits am Montag in einem direkten Aufeinandertreffen mit der Ukraine seinen Platz für die Endrunde in Deutschland im nächsten Sommer. Als letztes Team qualifizierten sich die Kroaten am Dienstag für die Europameisterschaft. Damit sind 21 von 24 Teilnehmern bekannt.

Es bleiben noch drei Plätze für die 17. Auflage des kontinentalen Turniers zu vergeben. Diese werden im März in drei separaten Playoff-Turnieren ausgespielt, die auf der Platzierung in der Nations League basieren. Die Ligen A, B und C stellen jeweils ein solches Turnier. Teilnehmer sind die vier Gruppensieger der jeweiligen Ligen. Sollten diese bereits qualifiziert sein, rückt das nächstbeste Team aus der Rangliste nach.

Drei Tickets für die Europameisterschaft 2024 sind noch zu vergeben. © IMAGO / HMB-Media

Euro 2024: Lewandowski hat noch eine Chance auf die Qualifikation

In Gruppe A sind Polen, Wales und Estland, die als bestes Team der Nations-League Liga D nachrücken, bereits gesetzt. Am Donnerstag, dem 23. November, wird aus Finnland, der Ukraine und Island der vierte Teilnehmer ausgelost. Polen trifft im Playoff-Halbfinale auf Estland, während Wales gegen das nachrückende Team spielt.

Die beiden Teams, die nicht ausgelost werden, versuchen sich über das Turnier B für die Euro 2024 zu qualifizieren, wo Israel und Bosnien-Herzegowina warten. Israel spielt entweder gegen die Ukraine oder Island. Bosnien-Herzegowina trifft auf die Ukraine oder Finnland. In Turnier C sind die Begegnungen mit Georgien gegen Luxemburg und Griechenland gegen Kasachstan bereits festgelegt. Die Gewinner der jeweiligen Halbfinals spielen im Finale um die letzten Plätze.

EM-Auslosung: Deutschland könnte eine schwere Gruppe erwarten

Da die Auslosung bereits am 2. Dezember in Hamburg stattfindet, sind in Topf vier drei Platzhalter für die jeweiligen Gewinner der Playoffs. Die Töpfe wurden nach den Leistungen der Nationen in der EM-Qualifikation festgelegt, weshalb Italien beispielsweise in Topf vier ist. Die deutsche Nationalmannschaft ist als Gastgeber zusammen mit den fünf besten Nationen in Topf eins als Gruppenkopf gesetzt.

Trotzdem könnte die derzeit schwächelnde DFB-Mannschaft von Julian Nagelsmann eine sehr starke Gruppe erwarten. In Topf zwei könnten beispielsweise die Türkei oder Österreich warten, gegen die man in dieser Länderspielpause bereits verloren hat. Kroatien und die Niederlande sind zwei starke Teams aus Topf drei, während in Topf vier Italien oder die Schweiz warten könnten. (jari)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.