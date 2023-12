„Europapokal“-Gesänge in Stuttgart: Wie VfB-Trainer Hoeneß über das Saisonziel denkt

Von: Dominik Grill

Sebastian Hoeneß blickt lieber von Spiel zu Spiel, anstatt auf die Tabelle. © IMAGO/Volker Müller

Die VfB-Fans träumen bereits von lange vergessenen Europapokal-Nächten und tun dies lautstark kund. Im Verein versucht man dagegen, die Erwartungen zu dämpfen.

Stuttgart - Vierter Sieg in Folge, Platz drei in der Tabelle: Auch nach dem 2:0-Erfolg gegen den SV Werder Bremen wurde wieder die Frage nach dem Saisonziel des VfB gestellt. Zu Beginn der Spielzeit lautete dieses: Klassenerhalt. Die Fans sind da natürlich schon viel weiter: Endlich soll es wieder zurück in den europäischen Spitzenfußball! BW24 berichtet, was die Verantwortlichen beim VfB dazu sagen.

In dieser Hinsicht dürften die kommenden Wochen für die Schwaben wegweisend sein. Gleich drei absolute Spitzenspiele stehen an, in denen der VfB zeigen kann, ob er schon bereit ist für die europäische Elite. Den Auftakt macht das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF). Danach warten in der Bundesliga Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen und der FC Bayern München.